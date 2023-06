DSA mener situasjonen ved atomkraftverk i Ukraina er alvorlig

DSA opplyser at den ukrainske generalstaben og Energoatom siste uke har kommet med flere meldinger om at russiske styrker planlegger en falskt flagg-operasjon på Zaporizjzja kjernekraftverk som vil føre til radioaktivt utslipp.

En falsk-flagg-operasjon betyr at man iscenesetter en hendelse eller aksjon med hensikt om å skape et inntrykk av at en bestemt person, gruppe eller nasjon er ansvarlig.

– Det høres daglig lyd fra artilleri, det er tidvis problemer med strømforsyning og begrensede muligheter for vedlikehold og reparasjoner. Vedvarende personell- og vedlikeholdsutfordringer fortsetter å påvirke sikkerheten ved anlegget, skriver DSA i en pressemelding.

IAEA har siden den russiske invasjonen i februar i fjor vært bekymret for sikkerheten ved atomkraftverket, som ligger i den sørøstlige delen av Ukraina. Det har flere ganger vært kamper tett ved anlegget, og strømutkobling har rammet kjølesystemet for reaktorene.