Droner satte amerikansk bombeflybase midlertidig ut av spill

Flere ganger i løpet av uken som startet 9. mars, ble det fløyet mer enn et dusin fremmede droner over den strategiske bombeflybasen Barksdale Air Force Base i den amerikanske delstaten Louisiana. Dette er blant basene som de store B-52H-bombeflyene opererer fra. Fly fra basen har vært involvert i bombeangrep mot Iran.

Hva som var hensikten med droneflygingen, er uklart. Ifølge en fersk rapport som ABC News har fått tilgang til, skal dronene hatt ikke-kommersielle signalkarakteristikker, benyttet langtrekkende radiolink for kontroll og vært motstandsdyktige mot jamming.

Flygingene skal ha vart i fire timer om gangen, noe som tyder på at de har vært vanskelige å stoppe.

Operasjonene stoppet

I alle fall første gang dronene kom, ble det ifølge flere medier gitt en «shelter-in-place»-ordre, i praksis en ordre om å søke dekning. Ordren skal ha blitt fulgt, med det resultat at operasjonene ved flybasen stoppet opp.

Ifølge den amerikanske forsvarsskribenten Stephen Bryan, som er korrespondent for blant annet Newsweek, Washington Times og Asia Times, skal dette være første gang at en amerikansk flybase har blitt midlertidig satt ut av drift i krigstid. Ikke engang under andre verdenskrig skal det ha skjedd.

Det er velkjent fra sivil luftfart at droner kan utgjøre en fare for flytrafikken. Derfor stenges gjerne lufthavner midlertidig etter droneobsevasjoner. Dette har skjedd en rekke ganger i Norge bare det siste året.

Bryan skriver at droneaktiviteten førte til at bombeangrep mot mål i Iran ble forsinket, og at det kan ha gitt iranerne mer tid til å flytte kritiske ressurser til tryggere områder.

Han oppgir ikke kilder, men skriver at elektroniske mottiltak, altså jamming, ikke fungerte på dronene over Barksdale-flybasen.