DR erfarer: Danmark sender militære forsterkninger til Grønland

Danmark sender militært materiell og fortropper til Grønland, som skal gjøre klart for å ta imot større styrker fra den danske hæren og det øvrige forsvaret, erfarer den danske rikskringkasteren DR.

Det skjer etter at USA i ukevis har skrudd opp retorikken rundt president Donald Trumps ønske om å overta Grønland og kritikk av Danmarks forsvar av øya.

I første omgang skal det være snakk om en fortropp som blant annet har til oppgave å sørge for at logistikk og omgivelser er klare til å ta imot eventuelle hovedstyrker senere.

Ifølge DRs opplysninger dreier det seg blant annet om soldater fra enheter i Hæren. Store deler av det øvrige danske forsvaret – særlig Hærens kamptropper – er bundet av militære forpliktelser i Baltikum.

Danmarks forsvarsminister Troels Lund Poulsen, her fra en pressekonferanse i fjor. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP/NTB

Den danske forsvarsministeren Troels Lund Poulsen (V) ga tirsdag Folketingets utenrikspolitiske utvalg en orientering i et lukket møte. I en kort uttalelse til pressen i etterkant opplyste han at man går videre med spørsmålet om større militær tilstedeværelse på Grønland, inkludert deltakelse fra andre land.

– Slik vi hadde i 2025, da vi så at andre Nato-land deltok i øvelses- og treningsaktiviteter på Grønland, vil vi også nå se dette i 2026, sa han ifølge DR.

Han viste til økt militær tilstedeværelse som «en klar reaksjon på den utfordringen Arktis står overfor».