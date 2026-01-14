Abonner
Forsvar

DR erfarer: Danmark sender militære forsterkninger til Grønland

En fortropp fra det danske forsvaret skal allerede være ankommet Grønland, erfarer den danske kringkasteren.

Danmark skal ha sendt militære forsterkninger til Grønland som forberedelse til å ta i mot ytterligere styrker. Bildet er fra hovedstaden Nuuk.
Danmark skal ha sendt militære forsterkninger til Grønland som forberedelse til å ta i mot ytterligere styrker. Bildet er fra hovedstaden Nuuk. Foto: Colourbox
Ingrid Bjørklund– Nyhetsleder
14. jan. 2026 - 12:40

Danmark sender militært materiell og fortropper til Grønland, som skal gjøre klart for å ta imot større styrker fra den danske hæren og det øvrige forsvaret, erfarer den danske rikskringkasteren DR.

Det skjer etter at USA i ukevis har skrudd opp retorikken rundt president Donald Trumps ønske om å overta Grønland og kritikk av Danmarks forsvar av øya.

I første omgang skal det være snakk om en fortropp som blant annet har til oppgave å sørge for at logistikk og omgivelser er klare til å ta imot eventuelle hovedstyrker senere.

Ifølge DRs opplysninger dreier det seg blant annet om soldater fra enheter i Hæren. Store deler av det øvrige danske forsvaret – særlig Hærens  kamptropper – er bundet av militære forpliktelser i Baltikum.

Danmarks forsvarsminister Troels Lund Poulsen, her fra en pressekonferanse i fjor. Foto:  Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP/NTB
Danmarks forsvarsminister Troels Lund Poulsen, her fra en pressekonferanse i fjor. Foto:  Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix via AP/NTB

Den danske forsvarsministeren Troels Lund Poulsen (V) ga tirsdag Folketingets utenrikspolitiske utvalg en orientering i et lukket møte. I en kort uttalelse til pressen i etterkant opplyste han at man går videre med spørsmålet om større militær tilstedeværelse på Grønland, inkludert deltakelse fra andre land.

– Slik vi hadde i 2025, da vi så at andre Nato-land deltok i øvelses- og treningsaktiviteter på Grønland, vil vi også nå se dette i 2026, sa han ifølge DR.

Han viste til økt militær tilstedeværelse som «en klar reaksjon på den utfordringen Arktis står overfor».

Kommentarer
