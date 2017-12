Disse batteriene kan bygges som Lego

Om du har solceller på taket og ønsker å lagre strøm, eller du bare vil ha strøm i reserve i tilfelle strømbrudd, er et hjemmebatteri en smart måte å løse det på.

Ulempen er at du bør ha rimelig god kontroll på hvor stort batteri du trenger når du kjøper det, og det er ikke sikkert at batteriet du kjøper i dag uten videre vil fungere med et batteri du kjøper senere.

Sveitsiske Power-Blox har utviklet en løsning som er fleksibel. Dette er i bunn og grunn små batterier som kan settes sammen til et større batteri, nesten som Lego-klosser.

I ett stort batteri kan de for eksempel lagre solstrøm, og øker du produksjonen din kan du bare kjøpe nye klosser.

Har du behov for å ta strøm med deg, kan du bare ta med deg en batterikloss. Et alternativ til et aggregat, som kan settes tilbake sammen med resten av klossene når du er ferdig med det.

Leverer 230 volts strømnett

Hver modul har er 230 volt strømuttak integrert. Foto: Power-Blox

Modulene gir 230 volts vekselstrømforsyning, med strømuttak integrert. Hver enkelt modul har en kapasietet på 1,2 kWh (100 amperetimer), og en effekt på 200 watt. Jo flere du stabler, jo mer energi og effekt får du.

Disse kan også brukes til å lage et såkalt svermnett, hvor flere går sammen om å bygge et nett med hver sine moduler og solceller. Da kan man dele på den tilgjengelige kapasiteten, noe som kan være aktuelt i områder uten ordniær strømforsyning.

Hele landsbyer skal ifølge produsenten kunne forsynes med strøm på denne måten. Flere landsbyer kan også kobles sammen i et større strømnett. Fordelen er at man kan bygge ut etter hvert som behovet for strøm øker.

Tanken er at modulene i seg selv administrerer strømforsyningen og leverer den nødvendige strømmen og oppladingen ved behov, gjennom en desentralisert arkitektur.

Hver modul, eller node, vil da observere resten av nodene for å avgjøre hva den skal gjøre ved hjelp av en algoritme.

Litiumion eller bly

Modulene fås med litiumionteknologi og som blybatterier. De kan lades fra solceller med en spenning på 30-45 volt, eller fra strømnettet med 230 volt.

Batteriet kan lades opp ved hjelp av for eksempel et solcellepanel. Foto: Alessandro Medici/Power-Blox

Hver modul veier 27 kg, og er mer flyttbar enn de er bærbar. Blybatterivarianten er det verre med, ettersom den veier 52 kg.

Billig er det ikke. Blyvarianten koster 1795 sveitsiske franc, eller 15.000 kroner. Litiumionvarianten koster 2750 franc, eller 23.000 kroner.

Til sammenligning koster et 14 kilowattimer Tesla Powerwall-batteri 62.200 kroner, uten at installasjonskostnader er inkludert. Med en estimert installasjon på 12.500 kroner, kommer Powerwall på 5335 kroner per kilowattime installert.

Power-Blox koster da til sammenligning omtrent fire ganger så mye per kilowattime ferdig installert.

Hver modul leveres imidlertid med et solcellepanel, krever ingen installasjon, og kan flyttes eller utvides når som helst. Hver modul inneholder all nødvendig elektronikk for å lades med solceller og strømforsyning med 230, 12 og 5 volt. Etablering av et lokalt mikrostrømnett kan gjøres uten videre kunnskaper, ifølge Power-Blox.

De understreker at Powerwall og Power-Blox i realiteten er to helt forskjellige produkter.

Integrerer IoT

Alessandro Medici, en av grunnleggerne av Power-Blox, sier til IEEE Spectrum at de nå jobber med å integrere en IoT-protokoll (tingenes internett) i modulene, slik at de kan overvåkes og kontrolleres eksternt.

For tiden testes løsningen i en sveitsisk kolonihage, hvor de har satt opp et mikrostrømnett. Her kan de som er koblet på kjøpe og selge strøm mellom hverandre.

De har også satt opp et prøveprosjekt i Mali, og målet er å installere nok kapasitet til å forsyne 6500 husholdninger med elektrisitet. Her skal brukerne kunne kjøpe elektrisitet ved å betale via SMS.