Ryobis nye beskjæringssaks er en drøm for alle som skal gå løs på litt tykkere kvister og grener. Den kan ta opptil 28 mm tykke grener i kjeften og amputere dem.

Vi har prøvd den lille enhåndssaksen, og dette er effektive saker. En børsteløs motor gir enorm kraft til den nedre kniven, som gjør beskjæring til en lek. Skal du kappe en gren på 28 mm kan du glemme en vanlig saks. Så sterk er du ikke. Da er en manuell sag, eller en liten batteridrevet motorsag, påkrevd. Men denne beskjæringssaksen er et mye mer behagelig og morsomt verktøy, og du får den for 1795 kroner uten batteri. Vil du spare 300 kroner får du modell Grensaks 18V ONE+ som tar grener opptil 20 mm. Vårt råd: Gå for storebror.

Kan en batteridreven jordfres hamle opp med kompakt jord slik at gressfrøene får det bedre? Ja! Foto: Ryobi

Krafse, krafse

Vi har også testet en ny jordfres som går på Ryobis vanlige 18 volt batteri. Det kan det jo ikke være kraft til, tenkte vi. Joda, det er det. Den har fire roterende fresejern med spisse pigger som tar fatt i jorda. Steinhard jord og grastuster ble nærmest til pulver. Er det veldig smalt kan du ta av to av fresene. På høyeste hastighet, 300 rpm var den veldig effektiv.

Om du skal endevende plena fullstendig er en god gammeldags bensindrevet fres overlegen. Den går mye dypere ned. Men til bed og på små plener gjør denne jobben med glans til en pris på 2499 kroner uten batteri.

En pen og rimelig bordradio, med fargeskjerm og svært god lyd, som også kan strømme fra telefonen, kan få fram sommerlåten eller podkasten. Foto: Pinell

Hør sommerlåten

En god radio er alltid velkommen. Materialvalg som sort trefinér, børstet svart aluminium, toppet med en grill i mørkt grått stoff og en stor fargeskjerm gjør nye Supersound 201 svært presentabel. Selskapet TT Micro har vært i fronten av radiolyd gjennom hele DAB-bølgen, og de har ikke gitt seg. Den nye digitalradioen er en passe stor, riktig pen radio til 1349 kroner som vil gi årevis av lydglede. Den har en 3 tommers høyttaler som tar seg av både bass og diskant, og gir et overraskende godt lydbilde. I mono selvfølgelig.

I motsetning til dyrere modeller er det ikke wifi i denne. Men den har Bluetooth og kan strømme innhold fra mobilen. Det er ingen fjernkontroll, men fem forhåndsinnstilte stasjoner holder for de fleste.

Trenger du å stenge lyden ute får du mye for pengene med disse. Foto: JBL

Steng lyden fra naboen ute

Trenger du såkalte over-ear hodetelefoner, som lukker ørene inne og sørger for å holde støy ute og høytalerlyd inne og som i tillegg har aktiv støykansellering, er svaret at du som regel må betale et større beløp. Men går du for JBL Quantum 810, som egentlig er bygget for gaming, får du mye for de 1795 kronene den koster. Du får for det første svært god lyd, og den har en nedfellbar mikrofonbom som sørger for å formidle stemmen din så nær munnen som mulig.

Det er tre måter å koble til hodetelefonen på. Vanlig Bluetooth 5.2, via en egen USB-dongle i PC-en, eller via en kabel med 3,5 mm analog. I motsetning til andre hodetelefoner har disse RGB-lys i klokkene og et rødt lys på bommen. Sikkert fint for gamere, men heldigvis noe som kan skrus av.

Du trenger ikke bruke veldig mye penger i dag for å få en svært god telefon. Foto: Oneplus

Billig-mobil til late sommerdager

Du må ikke alltid betale over ti store lapper for en mobil. Vår påstand er at svært mange ikke vil merke stor forskjell på nye OnePlus Nord T2 og en telefon med et siffer til i prisen. Ytelsen er helt grei for de fleste. Kameraene er montert i to store «skryteøyer», men bortsett fra det har telefonen et imponerende bra, optisk stabilisert hovedkamera basert på en fysisk stor 50 MP sensor. Til og med når dagslyset toner ned duger det.

De to andre kameraene er en grei nok 8 MP ultravidvinkel og et 2 MP sort-hvitt-kamera de godt kunne droppet. Frontkameraet har fått et 32 MP kamera, og når vi først snakker om fronten finner vi en utmerket 6,43 tommers AMOLED-skjerm med 90 Hz oppdatering. Fingerleser i skjermen er det også. Og stereohøyttalere. Kanskje mest imponerende er den medfølgende laderen på 80 watt! Et par punkter til neste generasjon er trådløs lading og vanntetthet. Men så slipper du unna med 4490 kroner!

Sonos er lei av lavpriskonkurrenter. Nå slår de tilbake med den billige, men faktisk svært gode lydplanken Sonos Ray. Foto: Sonos

Bedre lyd på hytta

Sonos lydplanker er dyre, men veldig bra. Det har åpnet et stort marked for andre til lavere priser. Det liker jo ikke Sonos, så nå har de lansert nye Ray lydplanke til så vidt under tre lapper. Den er ikke engang så mye «nedtrimmet» i forhold til Beam som koster to tusen mer, uten at det har gått særlig ut over spesifikasjonene. Den kaster riktignok ikke lyd til siden som Beam, så det blir ingen Dolby Atmos. Til gjengjeld er lyden foran veldig bra. Som de fleste Sonos-høyttalere kan den kalibreres til rommet. Ikke med innebygde mikrofoner, for det har den ikke, men med en iPhone som lyttepost.

Lyden er utmerket, men det er verd å merke seg at litt mer påkostede TV-er også har fått god lyd. Til gjengjeld kan ikke de kobles til Sonos-appen og opprette multiromlyd. Det kan denne, og det er halve vitsen spør du oss. Mye for pengene.

Sikkerhetskameraet Arlo Go 2 kan jobbe på mobilnettet i tillegg til på wifi. Foto: Arlo

Passer på – over alt

Arlo Go 2 er en interessant vri på sikkerhetskamera. Det trenger, som alle slike, en kobling til nettet, men det er ikke avhengig av wifi. Her finner vi også et SIM-kortspor som gjør at du kan montere det over alt der det er dekning for 4G. Og det er det jo stort sett over alt. Det betyr at du kan passe hytta, båten, campingvognen, eller noe annet der wifi ikke rekker fram. Batterilevetiden er oppgitt til inntil 4 måneder og det er veldig bra. Er det for lite koster ikke en solcellelader mye. Skulle det dukke opp en mistenkelig person i bildet vil du får varsel på mobilen og se den mistenkte i 1080p video. Så kan du snakke med personen, eller sette i gang en sirene og lyskaster og skremme livskiten ut av vedkommende. Lyset kan settes på automatisk når det identifiserer bevegelser, og kameraet ser også i mørket.

Slike kameraer tilbys gjerne med en betaltjeneste som lagrer video slik at du kan gå tilbake i tid. Her lagres de syv siste dagene gratis. Dessuten har Arlo Go 2 et SD-kortspor som kan spille videoen inn på et minnekort, og det er helt gratis. Det er dessverre ikke kameraet, som koster 3490 kroner.

Google Chromecast med Google TV har fjernkontroll med mikrofon og gir deg mer underholdning og funksjonalitet enn noen TV-produsent klarer. Foto: Google

TV-opplevelse for regnværsdager

Chromecast er ingen nyhet. Men det er siste versjon; Google Chromecast med Google TV. Dette er en billig og enkel måte å holde rede på alskens strømmeapper. Den aggregerer innhold på startskjermen fra de ulike. Bare det forsvarer prisen på rundt 800 kroner. Nye TV-er har jo også tilgang til apper, men ikke så enkelt og oppgraderbart som her. Noen gamle er rett og slett pre-smarte. Det fikser nye Chromecast, som også har en fjernkontroll med innebygget mikrofon. Da har du tilgang til Google Assistant på TV-en og kan lett finne innhold uten å taste.

Du kan søke på filmer av ulike slag og du har tilgang til mer enn 10.000 apper og tjenester. For å gjøre det enkelt blir innholdet katalogisert av Google Graph. Du kan lage egne barneprofiler og begrense skjermtiden til de små. Du kan også hente inn bilder fra Googles Nestkamera og sjekke hvem som ringer på, eller snakke direkte til Google Assistant-kompatible enheter. Og så kan du strømme innhold rett fra telefonen til TV-en og kjede gjestene dine til døde med alle familiebildene. Den lille dingsen som henger i HDMI-kontakten støtter 4K HDR, Dolby Atmos og 5.1 lyd.

Et litt skittent hyttegulv er forhåpentligvis gullende rent etter at returvannet til skittenvannstanken så slik ut. Foto: Odd Richard Valmot

Mopp hytta ren i en fei

Vi har testet mange batteridrevne såkalte stav-støvsugere og er blitt en sterk tilhenger av slike. Vi har testet modeller som skal moppe litt også, uten at det har overbevist oss. Men nå har vi testet Roboroc Dyad. Vi tok den med på ei hytte hvor det har vært gjort mye håndverkerarbeid. Først brukte vi den tradisjonelle støvsugeren, og så den tradisjonelle moppen. Rent! Nei, viste det seg. Da vi kjørte over med Dyad var vannet i skittenvannstanken skremmende møkkete. Dette var effektive saker, så hvordan har de klart det?

Dyad ser ut som en litt voluminøs stavstøvsuger, og det er den også. Når den rulles over gulvet, møtes skitten først av kraftig støvsuging. Da sluker den alt som er løst. Deretter kommer tre ruller som er fuktet fra den øverste tanken med rent vann. De plukker opp den fastgrodde skitten som ingen støvsuger får med seg. Det skitne vannet havner sammen med støvet i «møkkatanken». Når den er full, får du muntlig beskjed på et språk du kan velge. Den tar også med seg søl av alt fra melk til øl og vin. Når du er ferdig har den et eget renseprogram i ladestativet som renser børsterullene på to minutter. Dyad er rett og slett overraskende genial, og verd hver av de 4490 kronene den koster.