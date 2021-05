Da vi klatret opp på taket til det nye logistikksenteret til Europris i forbindelse med en reportasje for et par år siden, var det som å komme ut på en flyplass. Bygget er over 60.000 kvadratmeter stort, og takflatene virker endeløse. I begynnelsen måtte vi skjerme øynene, sola speilte seg i det lyse takbelegget som i snø.