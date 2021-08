Dette skal være verdens mest effektive båtmotor

Selv om omleggingen til elektrisk framdrift på sjøen så vidt har begynt, hardner konkurransen til. Det gjelder alt fra propeller, motorer, batterier og ulike skrogformer. Tunge batterier setter i gang innovasjonskraften for å øke rekkevidden.

Motoren er helt sentral for å få energien i batteriene levert som framdrift. Den tradisjonelle måten er å drive fritidsbåter med en påhenger. Da er selve motoren montert i en kasse over vannlinjen, og kraften overføres til propellen via drivaksler og tannhjul, støttet opp av ulike lagre. I undervannshuset må to tannhjul sørge for at rotasjonsenergien vender 90 grader før propellen.

Slikt krever energi, og det kommer ikke framdriften til gode. Det tenker vi lite over, annet enn når vi skal betale for bensin på marinaen. Men ved batteridrift vil vi ha flest mulig nautiske mil fra batteriet.

Kvittet seg med det meste

Candela C-POD er en vesentlig enklere konstruksjon. Her er motoren, eller faktisk motorene, montert i et undervannshus som minner mest om en torpedo. De to motorene driver hver sin propell direkte, uten noen form for giring. Propellene er kontraroterende, altså roterer de i hver sin retning.

Candela C-7 har en elmotor montert over vannet mer lik en påhengsmotor, men den demonstrerer hydrofoilprinsippet veldig bra. Hydrofoilene løfter båten ut av vannet og bruker 80 prosent mindre energi. Foilene kontrolleres av en datamaskin og justeres kontinuerlig som i et moderne jagerfly. Man sitter dermed over vannet, og båten slår ikke i bølgene. Den etterlater heller ikke egne bølger i vannet. Båten kan cruise rundt i 20 knop i godt over to timer på et batteri på bare 40 kWh. Med en podmotor vil den kunne bli enda mer effektiv.

Prinsippet med såkalte pod-monterte motorer er på langt nær nytt. Det er utbredt i mye større båter både fordi det er effektivt og fordi det kan brukes til å styre båten svært effektivt uten ror.

Utfordringen med pod-basert motor i fritidsbåter har vært å gjøre den så slank som mulig. Det gir mindre friksjon i vannet. I tillegg var det viktig å ikke ha for stor periferihastighet på propellen. Ved rundt 45 m/s dannes det vakuumbobler som forårsaker kavitasjon, støy og reduserer virkningsgraden.

Derfor er framdriften fordelt på to propeller. Da kan propellene ha mindre diameter og derfor høyere turtall uten at periferihastigheten blir for høy.

Tett drivlinje: De to elmotorene på hver 25 kW har liten diameter og er montert etter hverandre for å drive hver sin propell Foto: Candela

Podmonteringen under vann løser også problemet med varme. Motorene er så å si senket ned i kjølevæske, mens en påhenger trenger et kjølesystem.

Enorm levetid

Vil få podmotor: Vanntaxien C-12 vil blir utstyrt med den nye C-POD-motoren Foto: Candela

Monteringen under vann, og fraværet av tannhjul, virker selvfølgelig også på støyen. Den er helt fraværende selv i 30 knop, hevder det svenske selskapet. Alle som har kjørt båt med utenbordsmotor vet at det bråker fælt. Selv elektriske påhengere gir fra seg litt støy, selv om det er veldig mye mindre.

Bensindrevne utenbordsmotorer har et betydelig behov for vedlikehold og levetiden er begrenset, særlig når de brukes profesjonelt. Skal vi tro Candela trenger ikke C-POD vedlikehold i det hele tatt og vil likevel vare tusenvis av timer.

– Motoren vil sannsynligvis leve lenger enn barna dine, sier gründer av Candela og adm. direktør, Gustav Hasselskog.

Fyller eget behov

Candela har hatt sine egne behov for elektrisk framdrift som motivasjon for å konstruere den nye motoren.

De bygger en elektrisk båt som i fart fungerer som en hydrofoil. Det reduserer energiforbruket med hele 80 prosent. En mer effektiv motor gjør at en slik konstruksjon vil få en betydelig rekkevidde.

Prinsippet kan kanskje oversettes med at en elbil får et energiforbruk som tilsvarer en slak oppoverbakke i steder for en som er veldig bratt. Selskapet bygger flere elektriske båttyper som vil ta i bruk sen nye motoren.