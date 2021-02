Dette skal være Nord-Amerikas første buss som kan kjøre helt på egen hånd

Kina har allerede lansert en mindre modell med samme grad av autonomi – men nå presenterer New Flyer en reell bybuss som blir den første i Nord-Amerika med selvkjørende teknologi på nivå 4.

Med knapt 12,5 meter lengde har den elektriske bussen Xcelsior plass til 32–52 seter, samt plass til stående passasjerer. De tilgjengelige batteripakkene for busslengden varierer fra 160 kWh til 466 kWh, hvor den minste leverer en rekkevidde på litt over 110 km – og den største skal klare opptil 360 km på en enkelt lading. Takket være mulighetene for lading under kjøring, skal Xcelsior imidlertid kunne holdes i drift døgnet rundt. Det mest unike er imidlertid graden av autonomi, ifølge New Atlas.

Kan kjøre ruten selv

Produsenten New Flyer, med produksjon i USA så vel som Canada, lanserer nå en bybuss med nivå 4 autonomi i henhold til SAE-skalaen. I motsetning til nivå 3, der kjøretøyet er «selvkjørende» under visse forhold på visse typer kjøreruter, betyr nivå 4 at kjøretøyet kan håndtere en reise fra start til slutt på egen hånd.

Dermed er modellen den første bussen i Nord-Amerika med autonomi på nivå 4. Siden 2019 har New Flyer fått hjelp til den selvkjørende teknologien av Robotic Research. Det Maryland-baserte selskapet er et av de fremste i Nord-Amerika innen maskinlæring og kjøretøyautomatisering, og i fjor presenterte selskapene et felles pilotprosjekt.

Systemet om bord på Xcelsior, som identifiserer andre biler og fotgjengere, består av kameraer, lidar og radar. GPS er inkludert, men selv om den er slått ut kan kjøretøyet navigere ved hjelp av andre data.

Er ikke verdensledende

Systemet muliggjør også kommunikasjon mellom kjøretøy, som åpner for fremtidig bruk i smarte byer. Bussen har et assistansesystem for docking og parkering, samt kollisjonsbeskyttelse og dødvinkelvarsel.

New Flyer og Xcelsior er på topp i hjemmemarkedet med sin teknologi, men ligger etter de globale lederne. I fjor lanserte kinesiske Baidu sin første buss på autonominivå 4 i hjemlandet. Baidus modell Robus er bare omtrent 5,8 meter lang – men tar opptil 19 personer.

Baidu er Kinas svar på Google, men satser stort på kjøretøyteknologi – blant annet presenterte de nylig en veldig ambisiøs plan for å utvikle selvkjørende biler. Det ryktes også at de har gått sammen med Geely for å produsere sin egen elbil.

Artikkelen ble først publisert av NyTeknik.