Det nye regjeringskvartalet er åpnet

– Det er litt som å være første dag på jobb. Det er sterke følelser knyttet til dette, sa statsminister Jonas Gahr Støre da han viste fram sitt nye kontor til pressen mandag formiddag.

Han omtaler flyttingen som symbolsk og historisk.

– Vi bygget opp Norge etter krigen. Nå har vi bygget opp Norge etter terroren. Det er en historisk sak vi skal markere. Vi har tatt det tilbake, sa Støre.

Øverste etasje

Rundt 2000 ansatte får nå sin daglige arbeidsplass i Akersgata. I 2029 skal andre fase stå ferdig; da skal flere departementer rykke inn.

Selv har Støre fått kontor i øverste etasje i et av nybyggene. Det mildt sagt romslige kontoret har sørlandseik i både gulv og vegger. Også det tre meter lange skrivebordet er i samme treslag.

– Tre er godt å gå på og godt å stå på. Og så er det norsk, sier Støre.

A-Blokka i den nye regjeringskvartalet. Foto: Arash A. Nejad

På veggen henger maleriet «Nunatak Argent» av Anna-Eva Bergman. Det ble innkjøpt til Høyblokka og Statsministerens kontor i 1986. Verket hang der fram til kort tid etter 22. juli 2011 og ble hentet ut uten synlige skader.

Nå er det på plass igjen.

Fangebilde som påminnelse

Et bilde Støre selv har tatt med seg, er et fotografi av Nelson Mandela og Gro Harlem Brundtland, tatt fra Mandelas celle på den sørafrikanske fangeøya Robben Island.

– Det er for å minne om at verden er stor der ute, sier han.

Klokken 12 startet den offisielle markeringen. Statsministeren holder tale og får overrakt nøkkelen til det nybygde regjeringskvartalet av digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.

Etter 15 år kan regjeringen omsider flytte «hjem» til Akersgata. Foto: Arash A. Nejad

Byggeprosjektet koster drøyt 50 milliarder kroner.

– 60 prosent av kostnadene her er knyttet til sikkerhet. Dette er ikke penger vi hadde ønsket å bruke, men det er fordi terroren rammet oss, sier statsministeren og trekker fram sitt gamle mantra:

– Vi skal aldri glemme, aldri tie.

Mer pepp

Samtidig peker han på at kvartalet er mer åpent enn tidligere ettersom folk fritt kan passere over plassen.

På spørsmål fra NTB om flyttingen vil bidra til ny energi fra regjeringen, svarer Støre:

– Det har vært mye pepp i regjeringen fra start. Vi fikk plan for Norge, som gir en ny måte å jobbe på og klare mål for hvordan statsråder skal jobbe sammen rundt enkeltprosjekter. Det å komme sammen fullender den ambisjonen.

Trappene i D-blokka har blitt en snakkis. Foto: Arash A. Nejad

Statsministeren mener det kan gi ny inspirasjon at lokalene legger bedre til rette for samarbeid mellom statsråder og medarbeidere.

– Kvaliteten på arbeidet vi gjør, har jo betydning for hverdagen til folk. Hvis vi gjør et par hakk bedre arbeid, blir det et par hakk bedre for folk også.

De første som flytter inn, er Statsministerens kontor, Justis- og beredskapsdepartementet, Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Kultur- og likestillingsdepartementet.

Senere i år åpner også 22. juli-senteret under bakken. Minnestedet skal plasseres ved senterets inngangspaviljong fra Akersgata.

Stemingsfoto fra A-blokka. Foto: Arash A. Nejad