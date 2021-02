Det nye lynraske Airbus-helikopteret nærmer seg byggestart – men jomfruferden er utsatt

Airbus Helicopters har i flere år jobbet med en ny generasjon kjappe og effektive helikoptre.

På engelsk blir det et elegant akronym: Racer, som står for «Rapid And Cost-Effective Rotorcraft».

Første flygning neste år

Prosjektet ble lansert på Le Bourget ved Paris sommeren 2017 og utvikles som en del av EU-programmet Clean Sky 2 som handler om å redusere støy og drivstofforbruk.

Den gang ble det sagt at prototypen skulle bygges ferdig i løpet av 2019 og fly første gang i 2020. Men helikopteret er ennå ikke bygget, og ingen blir overrasket over hva årsaken til forsinkelsen sies å være:

– Dette skyldes at flere produksjonslinjer har redusert kapasitet som følge av pandemien, sier en airbustalsperson til AIN online som meldte dette først.

Helsvart er det ikke. Helikopterprodusenten opplyser at de har passert flere viktige milepæler, eksempelvis «critical design review» i 2019 og at flere av komponentene med størst ledetid ble ferdig i fjor. Det gjelder store deler av skroget inkludert halebommen.

Airbus opplyser til nettstedet at de regner med å starte sluttmonteringa i løpet av de nærmeste ukene og at jomfruferden nå er berammet til 2022.

Må få opp farten

Helikoptre er fleksible maskiner som til mange formål er uunnværlige, men de har alle et forbedringspotensial når det gjelder hastighet. Det er mye av poenget med den pågående konkurransen for den amerikanske hæren, der Bell V-280 Valor konkurrerer med Defiant X fra Sikorsky/Boeing.

Airbus har litt mindre hårete hastighetsmål med Racer. Ifølge produsenten vil helikopteret ha en marsjhastighet på 400 kilometer i timen, altså 216 knop.

Racer vil ha konvensjonell hovedrotor i kombinasjon med to skyvepropeller som er festet på doble vinger. Foto: Airbus

Racer i stor grad bygger på utprøvd teknologi og design av det som ofte klassifiseres som «compound helicopter»: Den aerodynamiske sammenstillinga, med konvensjonell hovedrotor i kombinasjon med sidemonterte propeller, ble testet og verifisert med X3-demonstratoren som satte hastighetsrekord i 2013 med 255 knop, altså 472 kilometer i timen, i plan flukt.

På Racer gjøres det imidlertid noen endringer fra X3 som var et modifisert H155 Dauphin: Racer vil få to skyvepropeller som er festet på doble vinger i en konfigurasjon som også kalles «box-wing» eller «prandtlplane» oppkalt etter den tyske aerodynamikeren Ludwig Prandtl som forsket på dette allerede på 1920-tallet.

Hovedrotoren utnytter utviklinga av H160 og dets såkalte «blue edge»-tupper som er utformet som hockeykøller for å minske og manipulere bladtuppturbulensen og dermed redusere støy og vibrasjoner.

Opprinnelig var planen å utruste Racer utrustes med to RTM322-motorer, som for eksempel sitter i NH90-helikoptrene, men året etter ble i stedet Safran Aneto valgt. Motoren, som debuterer i Leonardo Helicopters AW189K, har ifølge produsenten selv et effekt/volum-forhold som er rundt 25 prosent bedre enn sammenlignbare gassturbiner.

Ertet på seg Yeager

Da Airbus lanserte høyhastighetshelikopterkonseptet på Paris Air Show i juni 2017, var det den daværende Airbus Helicopters-sjefen Guillaume Faury, nå øverste sjef i Airbus, sto på talerstolen og uttalte:

«Seventy years ago, Chuck Yeager broke the sound barrier... (we are now)...trying to break the cost barrier. It cannot be speed at any cost».

Dette likte Yeager og hans advokater dårlig og gikk til rettslige skritt da de mente at franskmennene utnyttet hans navn til pr uten tilltatelse.

Den amerikanske flygerlegenden døde 7. desember 2020, 97 år gammel.