På Gulskogen kjøpesenter i Drammen støpes en ny bunnplate på 10.000 kvadratmeter, i eksisterende bygg. Da senteret ble oppført i 2007, ble det gjort en for dårlig jobb. Det flytende dekket som hvilte på pælehoder var for tynt og svakt. Grunnen under sank, og dekket fulgte med.