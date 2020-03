Denne tolken kan du ha i lomma – men har den noen hensikt?

Polske Vasco har laget en knøttliten oversetter, eller digital tolk. Men Google har som kjent gjort en veldig god jobb med talesyntese og oversettelse, så hva skal man med en egen dings som gjør samme jobb som en app på telefonen?

Vasco Mini 2 er basert på den samme programvaren, men de har lagt en del jobb i talesyntesen som virker bedre på noen språk. For språk er det mange av, og her kan du velge mellom 51 ulike varianter.

Den to tommer store skjermen er passe stor til jobben den skal gjøre. Her velger du språk og andre innstillinger og her ser du teksten du dikterer, og oversettelsen. Med en knapp på siden velger du språk, og med de to knappene foran hvilket språk som blir diktert inn til oversettelse.

249 dollar er kanskje en stiv pris når man får det meste gratis i en app, men da får du samtidig gratis nettforbindelse i hele verden. SIM-kortet som sitter i enheten er forhåndsbetalt og kan brukes overalt uten at det går ut. Du kan selvfølgelig også koble den til WiFi.

Det å kunne diktere setninger inn i mikrofonen og få dem oversatt til et annet språk både skriftlig og muntlig er nyttig når du støter på kommunikasjonsproblemer. En annen bruk er å sjekke enkeltord på andre språk. Vil du ha lyden rett i ørene har den en 3,5 mm analogport.

Vi testet gjennom en lang rekke språk, men kan selvfølgelig ikke gå god for hvor god oversettelsen var på annet enn noen få. Vi la også merke til at selv om alle språk hadde talesyntese, var det noen lite utbredte som bare dukket opp som tekst. Men norsk kan den godt! Likevel har vi ikke sett den til salgs i Norge ennå. Den må kjøpes på produsentens nettside.