Denne roboten har lært seg å spille Jenga

Ved hjelp av maskinlæring og sensorikk har ingeniører ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) utviklet en robot som har lært seg å spille spillet Jenga. Det skriver teknologiuniversitetet i en pressemelding.

Teknologien kan bli brukt i roboter som jobber med produksjon av ulike komponenter på samlebånd, der det kreves fintfølende, fysiske egenskaper. Blant annet ser ingeniørene for seg at metoden de har brukt kan overføres til å utvikle roboter som produserer deler til mobiltelefoner.

Se video av roboten som «spiller» Jenga.

Ser og føler

Det er professor Alberto Rodriguez ved MIT's maskiningeniør-program og andre medlemmer av maskinlaben M Cube som står bak prosjektet.

Slik spilles Jenga Jenga kommer av swahili-ordet for «å bygge», og går ut på at spillerene stabler opp et rett, firkantet tårn med små blokker i 18 etasjer. Hver etasje består av tre blokker som ligger på tvers av hverandre i forhold til etasjen over og under. Spillerene trekker én og én blokk ut fra ulike etasjer i tårnet og bygger videre på tårnet i høyden. Når tårnet kollapser er spillet over, og taperen er den spilleren som sist var nær tårnet før det falt sammen. Kilde: Wikipedia

Roboten som ingeniørene har utviklet er utstyrt med en myk klype, ett håndledd som kjenner og styrer hvor mye kraft som trengs i operasjonen og et eksternt kamera.

På den måten kan roboten se og føle på tårnet og dets blokker, og vite hvilke blokker som kan skyves ut, uten at tårnet kollapser, skriver MIT i pressemeldingen.

Videre forklares det at når roboten skyver på en blokk, henter en datamaskin inn visuell tilbakemelding fra kameraet, og sammenligner denne informasjonen med bevegelser som roboten tidligere har gjort.

Maskinlæring

Datamaskinen vurderer også utfallet av bevegelsene, og trekker lærdom av en hendelse. Den merker seg hvor vellykket en operasjon er utifra hvilken posisjon blokken stod i, og hvor mye kraft som ble brukt for å skyve den ut. I sanntid lærer roboten å fortsette og skyve på en blokk eller velge en annen blokk for å holde tårnet stående.

Rodriguez sier i pressemeldingen at Jenga krever mer fysiske egenskaper fra en robot, sammenlignet med roboter som skal spille sjakk og lignende spill. Da kreves kun "tankekraft" og evnen til å flytte på brikker.

– Det krever interaktiv oppfatning og manipulasjon, og at roboten finner ut hvor den kan berøre tårnet for å lære hvordan og når den skal flytte blokker, sier han.

– Dette er veldig vanskelig å simulere, så roboten må lære seg dette i den virkelige verden, ved å samhandle med det virkelige Jenga-tårnet, sier han, og legger til at hovedutfordringen er at den skal lære av et relativt lite antall forsøk ved å bruke sunn fornuft om objekter og fysikk.

Roboter som resirkulerer søppel

Gjennom tester så forskerne at roboten kunne spille Jenga like bra som mennesker. Men roboten klarte ikke å legge opp samme spill-strategi som mennesker, som for eksempel å fjerne en blokk som gjorde at det ble vanskeligere for motstanderen i neste trekk.

Fremover fokuserer ikke forskerne på å gjøre roboten til en Jenga-mester, men heller finne ut hvordan de kan overføre teknologien til roboter som kan utføre viktige og mer nyttige oppgaver. For eksempel utvikle roboter som kan hjelpe eldre med å åpne flasker eller som resirkulerer søppel ved å klare og skille mellom plast, metall, papir og glass.