Den havarerte fregatten blir trolig liggende lenge

KNM Helge Ingstad kan bli liggende på ulykkesstedet i lang tid før den slepes til Haakonsvern. Lydloggen fra ulykken gjør inntrykk på ansatte i Sjøforsvaret.

– Det er altfor tidlig å si, men dette vil ta lang tid, sier presse- og informasjonsoffiser Thomas Gjesdal i Sjøforsvaret på spørsmål om når fregatten kan slepes «hjem» til marinebasen Haakonsvern i Bergen.

Sikringsarbeidet pågår fortsatt, og søndag kveld ble det ble jobbet med å strekke de siste stålvaierne fra fregatten og inn til festepunkter på land.

– Statusen er at åtte vaiere er festet. To til skal festes av dykkere, og dette er pågående arbeid. Parallelt med sikringsjobben pågår planlegging av bergingsoperasjonen videre, sier Gjesdal søndag kveld.

Etter at sikringsjobben er gjort, må Forsvaret vurdere skadene på skipet nøyere og finne ut hva som må til for å få skipet hevet og fraktet bort.

– Vi håper at disse ulike planene kan materialisere seg mandag, sier Gjesdal.

Det er drøyt 34 kilometer fra området ved Stureterminalen, hvor fregatten ligger, til Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern.

Dramatiske minutter

KNM Helge Ingstad fikk klare advarsler fra tankskipet Sola over radiosambandet før de to skipene kolliderte. Lørdag publiserte VG en lydlogg fra tiden rundt torsdagens ulykke. Den viser atHelge Ingstad fikk klare advarsler fra tankskipet Sola over radiosambandet før de to skipene kolliderte.

«Helge Ingstad! Drei!», var beskjeden fra tankskipet, som tre sekunder etter sa: «Det blir en kollisjon her da». VG har også fått tilgang til radarbilder som viser at fregatten holdt høy fart og stø kurs mot tankskipet, til tross for advarslene.

– Dette var også for oss første gang vi så og hørte hendelsen, og det gjør dypt inntrykk, sier Gjesdal.

Han vil ikke kommentere hendelsesforløpet ytterligere og henviser til at Havarikommisjonen og politiet nå undersøker saken. NTB fikk søndag samme beskjed fra Forsvarsdepartementet.

Kjent med lydlogger

Det er foreløpig uklart når Havarikommisjonen legger fram sine konklusjoner om ulykken, ifølge avdelingsdirektør Dag S. Liseth. Han bekrefter at kommisjonen er kjent med lydloggene VG gjengir.

– Ut over det er dette forhold vi ikke kommenterer, sier han til NTB.

– Vi vil avgi en offentlig rapport når undersøkelsen er avsluttet som blant annet vil belyse hendelsesforløpet og det vi mener er medvirkende faktorer til ulykken, fremholder Liseth.

Skal ut og seile igjen

Bergens Tidende skriver at verken de som var på broen da ulykken inntraff eller skipssjefen på KNM Helge Ingstad er blitt suspendert eller tatt ut av tjeneste mens granskingen pågår.

I helgen oppfordret Forsvaret mannskapet til å reise hjem for å bearbeide opplevelsene sammen med familien, før de tirsdag igjen samles som gruppe på Haakonsvern.

– Målet er at besetningen på Helge Ingstad skal ut og seile på en av de andre fregattene så raskt som mulig, sier presse- og informasjonsoffiser Thomas Gjesdal i Sjøforsvaret.

På spørsmål om noen av dem som var på broen eller skipssjefen rutinemessig er tatt ut av tjeneste, svarer han nei.

– Men dette er noe vi ser nøye på i øyeblikket. Vi bestreber oss på å gi en tett oppfølging til hver enkelt. Tiden fram til tirsdag vil vi bruke til å fatte de riktige beslutningene, sier Gjesdal til avisen.