Danmarkskabel skal repareres for 130 millioner kroner

Selv om regjeringen har lovet å ikke erstatte de to Danmarks-kablene som snart når sin levetid, skal én av dem nå repareres. Sp og Rødt reagerer.

– Estimert kostnad for reparasjonen av SK2 er 130-160 millioner kroner. Prisanslaget er basert på at en vesentlig del av arbeidet er på rater for skip med mannskap og utstyr, opplyser Anbjørg Bakken, pressekontakt i Statnett til Montel.

Hun sier at Statnett ifølge konsesjonen for kablene skal drifte dem så lenge det er teknisk og økonomisk forsvarlig.

Norge har fire ulike strømkabler til Danmark med en samlet kapasitet på 1,7 GW.

To av dem – SK1 og SK2 – når sin tekniske levetid i 2026 og 2027, og i valgkampen lovte Arbeiderpartiet at de da ikke skal erstattes.

Nå er én av kablene (SK2) ødelagt. Etter å ha vurdert saken, har Statnett og danske Energinet besluttet å reparere den, ifølge Montel.

Sp: – Glimrende anledning

Det reager Senterpartiets Erling Sande på.

– Arbeiderpartiet har fortalt velgerne at de ikke vil fornye strømkablene til Danmark. Det vil være et ekstremt løftebrudd dersom regjeringen nå bruker millioner av kroner på å reparere og så fornye de samme kablene de har hevdet at de vil skrote, sier skriver han i en epost til NTB.

Han kaller det «galskap».

– Danmarkskablene skal ikke fornyes og nå har vi en glimrende anledning til å begynne å begrense strømeksporten ut av Norge, skriver Sande.

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Energiminister Terje Aasland (Ap) vil foreløpig ikke gripe inn for å stanse reparasjonen. Foto: Javad Parsa / NTB

Aasland griper ikke inn

Sande har også kommentert saken i Montel. Det har også Rødts Remi Sølvberg:

– Skulle vi stemt over dette i Stortinget, hadde vi latt denne snart 50 år gamle kabelen avgå ved døden, sier Sølvberg.

Statssekretær Snorre Erichsen Skjevrak (Ap) svarer på vegne av energiminister Terje Aasland (Ap). Han avviser at de vil gripe inn og stanse reparasjonen.

– Vurderingen av skaden på SK2 og hvilke tiltak som er aktuelle for kabelen er vurderinger som Statnett gjør, sier han.