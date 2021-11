I desember i fjor vedtok Danmark at de ikke skal starte ny leteboring i Nordsjøen og at oljeutvinningen skal avvikles helt innen 2050. Her fra Tyra-feltet på dansk sokkel. Nå har danske myndigheter også besluttet at de vil stanse støtte til eksport av fossile brensler.

(Illustrasjonsfoto: Total E&P Danmark)