Danmark og Sverige ber Norge sette en sluttdato for oljeproduksjonen

Glasgow: Norge og andre oljeproduserende land må sette en sluttdato for produksjon av olje- og gass. Det mener en ny koalisjon av land der også Sverige og Danmark er med.

– Vi kan ikke lenger bare snakke om sluttbruken av olje og gass. Vi må begynne å adressere produksjonssiden også, sier Danmarks klima- og energiminister Dan Jørgensen til Teknisk Ukeblad (TU).

– Vi vil at dette skal være et hovedspørsmål framover, sier han.

Med i koalisjonen er også Irland, Frankrike, Wales og Grønland.

– Bør Norge og andre oljeproduserende land sette en sluttdato for oljeproduksjonen?

– Ja. Olje- og gassproduserende land må komme opp med en sluttdato, sier Jørgensen til TU.

– Ikke plass til olje- og gass

Under klimakonferansen her i Glasgow har man for første gang begynt å diskutere reell utfasing av kull, olje og gass. I et utkast til vedtak her i Glasgow, foreslås det at land skal «akselerere» utfasing av kull. Det ligger også inne forslag i teksten om at land skal fase ut «fossile subsidier.» Klimarådgiver Anders Haug Larsen i Regnskogfondet, sier dette er helt nytt.

Danmarks klimaminister, Dan Jørgensen, mener Norge og andre oljeproduserende land må la mer olje bli igjen i bakken. Foto: Erik Martiniussen

– Det er positivt. Det har aldri vært nevnt konkrete energikilder i noen klimaavtaler tidligere. Man har bare snakket om utslipp, sier han til TU.

Men medlemmene av den nye koalisjonen, som kaller seg Beyond Oil and Gas Alliance (BOGA), vil gå lenger. De mener land ikke bare må fase ut kull, men også olje og gass.

– Dersom vi skal unngå at verden blir 1,5 grader varmere, er det ikke rom for mer olje, og gass, sa Jørgensen da koalisjonen ble lansert her i Glasgow.

– Den fossile alderen må ta slutt, sa han, og pekte på rapporter fra blant annet FNs klimapanel og UNEP.

Også Sverige har meldt seg inn i BOGA-koalisjonen

– Vi gjør dette for å vise at fossil energi ikke er del av framtiden, sa Sveriges miljøvernminister Per Bolund. Han opplyste art Sverige nå skal forby all leting etter kull, olje og gass på svensk territorium.

I dialog med Skottland

Danmark har allerede vedtatt at de ikke skal lete etter mer olje og gass.

– Det var ingen enkel beslutning for oss. Det koster penger. Men vi tror at vi vil tjene på det på sikt ved at vi får til en grønn omstilling som vil gjøre oss konkurransedyktige på nye områder, sa Jørgensen. Han viste blant annet til Danmark har utviklet en stor havvindindustri som nå har flere ansatte enn landets olje- og gassindustri.

Dette er COP26 COP står for Conference of the Parties – Konferansen for partene av klimakonvensjonen.

Møtet i Glasgow er det 26. i rekken etter at Klimakonvensjonen ble vedtatt i 1992 og kalles derfor COP 26.

Målet for COP 26 er å bli enige om utslippskutt som kan begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader over førindustrielt nivå.

Møtet går nå inn i sin avgjørende uke og skal være avsluttet fredag 12. november.

Koalisjonen består nå av 7 land i tillegg til den canadiske delstaten Quebec og den amerikanske delstaten California. En håndfull andre land er også med, enten som assosierte medlemmer av koalisjonen, eller støttespillere. Under lanseringen her i Glasgow deltok også Italia og Spania med sine miljøvernministere.

Etter lanseringen fikk TU en kort prat med Danmarks klimaminister.

– Det er stor interesse for alliansen på denne COP´en, sa han.

– Vi er i dialog med veldig mange land som ikke er her i dag. Jeg har lovet å ikke nevne noen av dem, men jeg har også lovet å nevne Skottland som et mulig medlem. Vi er i tett dialog med dem og jeg håper vi kan annonsere enda flere land i løpet av de neste dagene, sa Jørgensen.

Saken oppdateres.