COP24: Vitenskapen tapte klimakonferansen

Den ønskede ambisjonen om å øke reduksjonsmålene under klimakonferansen COP24 ble ikke en realitet. Mange hadde et håp om dette, på bakgrunn av den siste rapporten fra FNs klimapanel (IPCC), som mener at de globale utslippene av CO2 må reduseres med 45 prosent allerede i år 2030, for å holde oppvarmingen nede på 1,5 grad.