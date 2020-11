Bytt din skitne gamle bil med en el-sykkel: Konseptet er i medvind

Litauiske borgere har blitt tilbudt en sjenerøs sum for sine eldre biler. Vrakpanten kan brukes til tohjulede elektriske kjøretøy eller offentlig transport.

Sverige har både testet en vrakpant for biler, samt å gi en sjenerøs premie til de som kjøper en elsykkel eller andre elektriske kjøretøyer med to hjul. På den andre siden av Østersjøen har Litauen valgt å slå to fugler i en smekk ved å kombinere de to insentivene – aldrende bilmodeller blir erstattet av utslippsfrie tohjulinger.

På våren rullet miljømyndigheten ut sitt program. Med et budsjett på åtte millioner euro og en befolkning på nesten 2,8 millioner mennesker, våget man å love opptil 1000 euro per person til å kjøpe en sykkel, elsykkel, elektrisk scooter eller elektrisk motorsykkel. Pengene kan også brukes til å kjøpe reiser i offentlig transport.

For å få pengene må du levere inn den gamle bilen din – og mange litauere har bitt på tilbudet. Programmet har rukket å kvitte seg med 95 prosent av den opprinnelige bevilgningen, og nå har staten samlet inn ytterligere tre millioner euro, melder The Next Web.

Ifølge nettstedet har 8518 personer så langt mottatt penger. Den største andelen av potten har hittil blitt brukt på sykler og elektriske scootere, med 4,95 millioner euro. 269.000 euro er brukt på elsykler, 136.000 euro ble brukt på elektriske motorsykler og e-mopeder, samt 50.000 euro som har gått til reiser i kollektivtransporten.

Artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.