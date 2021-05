Bygger mikronett på Brattøra. Skal bli Europas første energipositive bydel

Da Entra og Powerhouse-alliansen satte i gang med pionerbygget Powerhouse Brattørkaia for ti år siden, så de ikke for seg at de skulle bli nektet å nyttiggjøre seg strømmen fra det 3000 kvadratmeter store solcelleanlegget på taket. De var overbevist om at regelverket ville være tilpasset energiplussbygninger innen bygget stor ferdig i 2019, uttalte Stine Hostad, leder i Entra Trondheim, under et seminar om prosjektet Mikronett Brattøra i Trondheim torsdag.