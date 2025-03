BT: Høyre vil vurdere luftvern for Bergen

Høyre vil vurdere luftvern for Bergen og Haakonsvern. Det melder Bergens tidende.

På Høyres landsmøte i helgen besluttet partiet å «vurdere behovet for langtrekkende luftvern knyttet til flere geografiske områder i Norge». Bergen by, Haakonsvern og olje- og gassanleggene på Mongstad og Kollsnes er blant områdene det kan være aktuelt å beskytte på denne måten.

Men om tiltaket er verd prislappen, er ikke partiet like sikre på.

− Det er behov for å beskytte byer og andre geografiske områder, men det er veldig kostnadskrevende og må settes opp mot andre ting, sier Høyre-leder Erna Solberg til Bergens tidende.

Marinebasen på Haakonsvern er en viktig del av forsvarsplanen, men til tross for at forsvarskommisjonen ønsket å etablere luftvern for basen, har ikke behovet blitt fulgt opp politisk.

Stortinget har imidlertid vedtatt å beskytte Trøndelag og Oslo-området med langtrekkende luftvern.

Vil sette opp farten

Høyre vil også ha fart på arbeidet med langtidsplanen for Forsvaret. Alle partiene på Stortinget var enige om planen, som gjelder fra 2025 til 2036.

− Høyre mener at det fortsatt går for tregt å bygge opp Norges forsvarsevne, til tross for klare advarsler fra Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen for to år siden, skriver partiet i en melding om landsmøtet.

Partiet har også foreslått kurs i militær motstand for sivilbefolkningen.