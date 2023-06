Bruker analyser av bombefly for å avgjøre om vi er del av et multivers

For åtte-ni år siden var professor Jakob Stoustrup fra Institutt for elektroniske systemer ved Aalborg universitet på gjesteopphold ved Pacific Northwest National Laboratory i Washington i USA for å arbeide med den amerikanske energiforsyningen. På fritiden, under vandringer i fjellområdene, funderte han på et mer høytflygende problem som det er delte meninger om blant kosmologer, fysikere og filosofer.