Brasil viste fram sitt første «hjemmelagde» Gripen-fly

Brasils luftforsvar har siden 2020 mottatt elleve svenskbygde Saab Gripen E- og F-fly. Onsdag ble det aller første Gripen E-flyet bygd i Brasil avduket. Det skjedde under en seremoni ved Embraers anlegg i Gavião Peixoto i delstaten São Paulo. Det er Embraer som har bygd flyet.

– Avdukingen av den første Gripen produsert i Brasil representerer enda en viktig milepæl i det strategiske samarbeidet mellom Brasil og Sverige, sier Bosco da Costa Junior, president og administrerende direktør i Embraer Defense & Security, i en pressemelding.

Minst 15 av Brasils nye Gripen-kampfly skal bygges på brasiliansk jord. Foto: Embraer

Gripen-flyene som Embraer produserer, er basert på en brasiliansk og internasjonal forsyningskjede. Dette inkluderer flystrukturer som er produsert ved Saabs anlegg i São Bernardo do Campo. Det skal bygges ytterligere 14 fly for det brasilianske luftforsvaret på denne måten. Totalt har Brasil bestilt 36 moderne Gripen-fly, hvorav åtte i toseterutgaven Gripen F.

Flyet som ble avduket onsdag, er ennå ikke klart til å bli overlevert til Brasils luftforsvar. Det skal først gjennom både funksjonelle tester og testflyginger. Flyet skal deretter tildeles 1º Grupo de Defesa Aérea ved Anápolis-flybasen i Goiás-delstaten, der også de øvrige Gripen E/F-flyene er stasjonert.