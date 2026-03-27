Abonner
Forsvar

Brasil viste fram sitt første «hjemmelagde» Gripen-fly

Skal være det første supersoniske kampflyet bygget på brasiliansk jord.

Brasils president, Luiz Inácio Lula da Silva, heller det som trolig er sjampanje på det første Gripen E-flyet som er bygd i Brasil.
Brasils president, Luiz Inácio Lula da Silva, heller det som trolig er sjampanje på det første Gripen E-flyet som er bygd i Brasil. Foto: Embraer
Harald BrombachHarald Brombach– Journalist
27. mars 2026 - 16:30

Brasils luftforsvar har siden 2020 mottatt elleve svenskbygde Saab Gripen E- og F-fly. Onsdag ble det aller første Gripen E-flyet bygd i Brasil avduket. Det skjedde under en seremoni ved Embraers anlegg i Gavião Peixoto i delstaten São Paulo. Det er Embraer som har bygd flyet. 

– Avdukingen av den første Gripen produsert i Brasil representerer enda en viktig milepæl i det strategiske samarbeidet mellom Brasil og Sverige, sier Bosco da Costa Junior, president og administrerende direktør i Embraer Defense & Security, i en pressemelding

Minst 15 av Brasils nye Gripen-kampfly skal bygges på brasiliansk jord. Foto:  Embraer
Minst 15 av Brasils nye Gripen-kampfly skal bygges på brasiliansk jord. Foto:  Embraer

Gripen-flyene som Embraer produserer, er basert på en brasiliansk og internasjonal forsyningskjede. Dette inkluderer flystrukturer som er produsert ved Saabs anlegg i São Bernardo do Campo. Det skal bygges ytterligere 14 fly for det brasilianske luftforsvaret på denne måten. Totalt har Brasil bestilt 36 moderne Gripen-fly, hvorav åtte i toseterutgaven Gripen F.

Flyet som ble avduket onsdag, er ennå ikke klart til å bli overlevert til Brasils luftforsvar. Det skal først gjennom både funksjonelle tester og testflyginger. Flyet skal deretter tildeles 1º Grupo de Defesa Aérea ved Anápolis-flybasen i Goiás-delstaten, der også de øvrige Gripen E/F-flyene er stasjonert.

Det kan ha vært et slikt F/A-18 Super Hornet-fly fra Kuwaits luftforsvar som skjøt ned alle de tre amerikanske F-15E-flyene som styrtet i Kuwait mandag denne uken.
Les også:

Én pilot skjøt trolig ned alle de tre allierte flyene

ForsvarJas 39 Gripen
Kommentarer
Du må være innlogget hos Ifrågasätt for å kommentere. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto. Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn.