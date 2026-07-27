Brannene i Sør-Europa: – Utenfor menneskelig kontroll

Uddholm er seniorkonsulent og branningeniør, og har blant annet vært innsatsleder under skogbrannen som herjet i Västmanland i 2014.

I løpet av hans karriere er det ingen brann som kan måles med den vi ser i Sør-Europa nå.

– Sammenlignet med det vi anser som stort i Sverige, er dette enormt. Ingenting vi har hatt har vært i nærheten, forteller han.

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Ifølge Uddholm handler det om to ting når en brann skal bekjempes. Det ene er å hindre spredning, det andre er å få folk i sikkerhet og ivareta sikkerheten til mannskapet. Han beskriver at en skogbrann har sin egen døgnrytme.

– Jeg pleier av og til å si at den er som en tenåring, litt treg på formiddagen, men så fra lunsjtid og utover ettermiddagen tar det av igjen. Mot kvelden roer det seg når det blir kjøligere.

Brannsjefen mener derfor at det er bedre å jobbe med brannen på natten, men at det medfører stor risiko for mannskapet. Dette gjelder spesielt i Sør-Europa der det er mørkt om natten.

– Det spiller ingen rolle om man får flere ressurser. De kan påvirke enkelttiltak, men for helheten er det været som avgjør. Det ligger utenfor menneskelig kontroll å håndtere dette.