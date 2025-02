Booms overlydsprototyp har brutt lydmuren

Det California-baserte oppstartsselskapet Boom Technology ønsker å gjeninnføre passasjerflyvninger i overlydshastighet – noe ingen har tilbudt siden Concorde sluttet å fly i 2003.

Sluttmålet er flyet Boom Overture, som skal ha plass til mellom 64 og 80 passasjerer. Et delmål er den omtrent 20 meter lange prototypen XB-1, som nå har fløyet i overlydshastighet under to testflyginger.

Første gang dette skjedde, var 28. januar. Mandag 10. februar gjentok de bragden. Begge gangene tok de av fra Mojave Air & Space Port i California, ifølge Space.com. Piloten nådde overlydshastighet tre ganger under den siste flyvningen. I tillegg er det gjennomført elleve andre testflyvninger med XB-1, men da i hastigheter under Mach 1, som er lydens hastighet.

Ingen lydmur-smell

Ifølge selskapet ble ingen smell hørt fra bakken da flyet passerte lydmuren. Det skal skyldes terskelhøyden, som ved den aktuelle flyvningen var omtrent 2100 meter og avhenger av faktorer som temperatur og vind. Smellet som oppstår, reflekteres i stedet oppover, ifølge Boom. Dette er viktig for gjeninnføringen av kommersiell flyvning i overlydshastighet, ettersom hyppige smell over bebodde områder neppe vil bli godt mottatt.

Administrerende direktør Blake Scholl hadde blandede følelser etter den siste vellykkede testflygingen. På den ene siden var det en stor suksess, men samtidig markerte det også siste gang XB-1 fikk luft under vingene.

Satser på Overture

Nå skifter selskapet fokus mot utviklingen av Overture, som ifølge planen skal være klar til å frakte passasjerer i en marsjfart på Mach 1,7 mot slutten av 2029. Prosjektet har så langt vært preget av forsinkelser. For eksempel var målet å fly XB-1 for første gang i 2017, men det skjedde ikke før i 2024.

– Med dette testprogrammet har vi oppnådd det alle tidligere trodde var umulig – at et oppstartsselskap på egen hånd kan bygge et overlydsfly, uten hjelp fra staten eller de store flyprodusentene, sier Nick Sheryka, som er sjefingeniør for testflyvninger i Boom, ifølge Space.com.

Ingen av de store motorprodusentene har vist interesse for å utvikle motorer til Overture. I stedet skal Boom utvikle sin egen motor, kalt Symphony, i samarbeid med selskapene Kratos, Standard Aero og GE Additive.

På prototypen XB-1 er det installert tre motorer fra General Electric (J85-15).

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik