BKK legger vindkraftplaner på is

– Vi har utredet muligheter for vindkraft i Masfjorden. Vi har også sett på et område mellom Høyanger og Sunnfjord. Men nå har vi trykket på pauseknappen, sier Jan Kåre Austrheim, kommunikasjonssjef i BKK.

Han sier at BKK ikke vil foreta seg noe før Stortinget har vedtatt et nytt rammeverk for vindkraftutbygging i Norge.

– Vi avventer nå Stortinget sin behandling av nytt konsesjonssystem for vindkraft før vi tar videre steg i prosjektene. Inntil det nye konsesjonsregimet er ferdig avklart vil vi ikke jobbe aktivt med vindkraftprosjekter, sier Austrheim.

Ville samkjøre vannkraft og vindkraft

BKK er i dag et rent vannkraftselskap. Men de eier også halvparten av selskapet Matre Vind, sammen med vindkraftselskapet Zephyr. Matre Vind har avtaler med noen grunneiere i Masfjorden, men har ikke søkt om konsesjon.

På BKKs nettsider står det at de «ser på muligheter for å bygge vindkraft i områder hvor vi har nett og annen kraftproduksjon, slik at vi kan samkjøre vannkraft og vindkraft». I tilfellet Masfjorden har det vært fremhevet at BKK kan dra nytte av eksisterende infrastruktur, og bygge i et område som allerede er påvirket av kraftutbygging.

Prosjektet er tenkt å omfatte cirka 40 vindturbiner med en effekt på 250-300 MW. Utbyggingen skal gi 10-12 årsverk lokalt og 17 millioner kroner årlig i eiendomsskatt til kommunen.

– Ser at konfliktnivået er høyt

Statkraft og Bergen Kommune er de to hovedeierne i BKK, mens en rekke andre kommuner har små eierposter. Flere av de mindre eierkommunene er sterkt imot vindkraft på land, og har den siste tiden hevet stemmen, blant annet gjennom Bergen Tidende.

Det var i et eierskapsmøte i forrige uke at BKK varslet at de nå legger vindkraftplanene på is.

– Vi lytter selvsagt til våre eierkommuner. Samtidig er dette en nasjonal prosess der utgangspunktet er klimautfordringer og et stort behov for mer fornybar energi. Vi ser at konfliktnivået rundt vindkraft er høyt, sier Austrheim.

– Generelt opplever vi at vi har en god dialog med eierne våre, både i møter med dem og gjennom styremøtene i BKK, sier han.