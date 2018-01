Billistene forstår fortsatt ikke de nye reglene for parkering i Oslo

Fjerning av parkeringsplasser på gateplan er et av de viktigste tiltakene for å gjennomføre strategien til byrådet i Oslo om å skape byliv «på gående og syklendes premisser».

I november publiserte Sweco en undersøkelse av fem av tiltakene som Oslo kommune har igangsatt for et bilfritt sentrum. Konklusjonen var klar: Billistene forstår ikke de nye reglene for parkering i Oslo sentrum.

Tre måneder senere er det fortsatt flere som får bøter enn det prosjektleder i Bymiljøetaten, Øystein Lundem, skulle ønske seg.

– Fortsatt mer enn vi ønsker

– Antall feilparkeringer er betydelig redusert etter hvert som det nye parkeringsmønsteret i sentrum har fått satt seg. Bymiljøetaten leverte i oppstartsperioden ut informasjonsbrosjyrer i stedet for bøter nettopp av den grunnen. Men antall feilparkeringer og bøter i området er imidlertid fortsatt høyere enn vi skulle ønske oss, sier han til tu.no.

Lundem påpeker at at skiltingen følger krav i loven.

Sør i Kongens gate har man fjernet parkeringsplasser og erstattet disse med sykkelfelt og bredere fortau. På den andre siden har de reservert parkering til buss og lading av elektriske varebiler.

Konklusjonen fra Sweco: Parkeringsplassene som er skiltet om til bussparkering og ladeplasser for varebil misforstås av mange. Det sto fortsatt mange biler parkert der, og eierne fikk bøter. Bilistene ble forundret og irritert over bøtene. Det var tydelig at de ikke forsto at de hadde feilparkert. Plassene var fortsatt merket som parkeringsplasser og det var svært beskjeden skilting og informasjon om endringen.

På det samme stedet som man vurderte som dårlig merket i september er det fortsatt feilparkeringer. Bilde: Hanne Løvik

Vil informere tydeligere

Fortsatt er det ikke vanskelig å finne feilparkerte biler her.

– Vi jobber videre for å få informasjonen enda tydeligere ut til bilistene. Vi ser på både selve skiltingen i gata, hvordan vi eventuelt kan benytte tydeligere oppmerking inkludert forklarende symboler i asfalt, informasjon på P-automat og i betalingsapp med mer. Endringer krever at vi har en viss tålmodighet, og informasjonen skal være tydelig, sier Lundem.

Han peker også på at observasjonene til Sweco ble gjort i området mens ombyggingen var i gang.

– Det gjorde det nok noe vanskelig for mange å legge merke til at alle P-skiltene hadde fått et plastovertrekk med «parkering forbudt»-skiltet.

Kommunen startet med å gi ut informasjonsbrosjyrer og gikk så tilbake til bøter. Men de vil heller ikke si hvor mange brosjyrer som ble delt ut. Bilde: Hanne Løvik

Ikke kapasitet til å gi ut informasjon

– Kan vi få se hvor mange bøter som fortsatt blir skrevet ut i dette området sammenlignet med tidligere år?

– Vårt system for ilagte gebyrer er basert på gatestrekninger, slik at det vil være en stor manuell jobb å gå gjennom og sette sammen en statistikk for prøveområdene. Det er dessverre ikke noe vi har kapasitet til å gjøre, sier presseansvarlig Monica T. Olsen til tu.no.

Har støtte i befolkningen - møter motstand ellers

I en gjennomgang Faktisk.no har gjort av påstanden fra Hanna Marcussen fra Miljøpartiet de Grønne, konkluderer de med at et flertall i Oslo mener at sentrum bør være mest mulig bilfritt.

Men Byrådet valgte nylig å utsette lastebilsonen til neste vinter som følge av responsen de fikk inn.

Planen var å innføre sonen denne vinteren - for lastebiler som ikke har den mest moderne renseteknologien, Euro 6. Sonen ville gitt mange lastebileiere en ekstraregning på 600 kroner dagen for å kjøre i Oslo.

Regiondirektør Nina Solli i NHO Oslo og Akershus sier at organisasjonen er veldig glad for at innspillene deres er blitt hørt.

– Man kan ikke innføre en så stor avgift på så kort varsel. Næringslivet er avhengig av forutsigbare rammebetingelser. Vi vil bidra til det grønne skiftet, men man må få rimelig tid til å omstille seg, sier hun til NTB.

– Dynger på med tiltak mot bilistene

Nylig gikk NAF også ut mot det mulige diesel- og bensinbilforbudet som utredes innenfor Ring 3.

– Det er stressende for folk å høre om stadig nye tiltak som kan komme. Nå skal jo dette utredes først, og vi håper de som gjør utredningen husker på at Oslos over 670 .000 innbyggere har behov for å komme seg rundt i hverdagen. Det er vårt budskap til byråden: Pust med magen, og ikke gjør det vanskelig for folk! sier Inger Elisabeth Sagedal, kommunikasjonssjef i NAF, i en pressemelding.

De mener at et forbud mot fossilbiler innenfor Ring 3 allerede fra 2024 vil være å gå for raskt frem.