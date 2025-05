Bergingen av grunnstøtt lasteskip i Trondheim er i gang

– Vi har allerede begynt å mobilisere utstyr på plass. Vi skal ut til båten i dag med noen lektere, sier daglig leder Ole T. Bjørnevik i Taubåtkompaniet til kanalen.

Båten står med rundt 2000 tonn i baugen. Derfor er det første som må gjøres å fjerne konteinere fra skipet. Bjørnevik opplyser at to båter allerede er underveis og at de er i gang med å klargjøre en lekter i Trondheim som skal slepes utover i løpet av dagen.

Han sier at de vil komme i gang med arbeidet så fort de kan.

– Vi har beregnet en ukes tid. Det blir langt ute i neste uke før vi har muligheten til å trekke skipet av land.

Samtidig jobber selskapet Seascan med geotekniske undersøkelser rundt skipet.

– Vi skal skanne sjøbunnen ved rasområdet for videre geotekniske vurderinger, sier daglig leder Brynjar Wiig til NRK.

Det 135 meter lange konteinerskipet NCL Salten skulle egentlig dreid styrbord og inn til Orkanger, men havnet på feil kurs og grunnstøtte i fjæra på Byneset i Trondheimsfjorden grytidlig torsdag. Ingen ble skadet som følge av hendelsen.

En mann i 30-årene fra Ukraina er siktet i saken. Han tjenestegjorde som andrestyrmann om bord under den aktuelle seilasen og har forklart i avhør at han sovnet alene på vakt.