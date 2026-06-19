Bekymret for treg omstilling for oljeingeniører

Ledigheten innen ingeniør- og IKT-fag økte med 14 prosent i mai sammenlignet med året før, tilsvarende rundt 600 personer, viser Nav-tall gjengitt av NRK.

Økningen kommer i stor grad fra oljebransjen.

Nito-leder Kjetil Lein advarer om at Norge er i ferd med å miste verdifull teknologikompetanse før nye grønne industriprosjekter er klare.

– Grafen for når vi skal slutte med petroleumsnæringen er ganske bratt. Det kommer til å gå fort. Får vi ikke fart og får brukt kompetansen i bransjen til omstilling, gjør det meg bekymret, sier han til NRK.

Bare begynnelsen

Ved Worley Rosenberg i Stavanger har rundt 120 ingeniører måttet gå det siste året. Nito-leder ved verftet, Odd Arild Hein, mener ledighetstallene bare kan være begynnelsen.

Han sier til NRK at det er nødvendig å bygge opp kompetanse til det grønne skiftet. Stortingets vedtak om å se på pengebruken til havvind skaper usikkerhet. Hein forteller at flere av de som har mistet jobben har studert fornybar energi, men at det er stor utfordring at disse ikke har en jobb å gå til.

Både Nito og NHO Rogaland mener politiske utsettelser og omkamper bremser nye industriprosjekter, blant annet innen havvind. Lein advarer mot et vakuum mellom lavere oljeaktivitet og nye grønne oppdrag.

– Samfunnet har ikke råd til at ingeniører og teknologer går arbeidsledige, sier Lein.