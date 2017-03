Beijing stenger det siste kullkraftverket

Myndighetene i Beijing har stengt det siste store kullkraftverket og satser nå på gass i håp om at det skal gjøre lufta i den kinesiske hovedstaden levelig.

Huangneng-kraftverket ble stengt ned i helga, og Beijing med sine over 20 millioner innbyggere blir dermed den første kinesiske storbyen som tar farvel med kullkraft.

Vil gjøre himmelen blå igjen

Kinas statsminister Li Keqiang lovet tidligere i år "å gjøre himmelen vår blå igjen", noe den sjelden eller aldri er over Beijing og andre kinesiske byer.

Myndighetene vedtok alt i 2013 en femårsplan for å fase ut bruken av kullkraft i Beijing, og Huangneng-kraftverket er det siste av fire store kullkraftverk som erstattes av gasskraftverk.

Overgangen til gasskraft har hittil ikke gitt de store forbedringene i luftkvaliteten i den kinesiske hovedstaden, der smogalarmen gikk senest lørdag.

Helseskadelig

Målinger i forrige uke viste at lufta i Beijing inneholdt over ti ganger så mye skadelige partikler som det Verdens helseorganisasjon (WHO) har satt som grense for hva som er helseskadelig.

Selv om utfasingen av kullkraft tilsynelatende ikke løser Beijings forurensningsproblem, fastholder statsminister Li Keqiang at det er riktig politikk å ta farvel med kullkraft.

– Vi kan kanskje ikke kontrollere været, men vi kan endre oppførsel og måten vi tenker utvikling på. Blå himmel bør ikke lenger være luksus, og det skal det heller ikke være, sier han.