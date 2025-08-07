Abonner
Industri

Begynner å se effekten av Trumps toll

Kinesisk eksport til USA faller – Toyota rammes av økte tollsatser.

Donald Trumps tollpolitikk preger handelen mellom USA og Asia.
Donald Trumps tollpolitikk preger handelen mellom USA og Asia. Arkivfoto: Evan Vucci / AP / NTB
Jakob Bruun ÅnonsenJakob Bruun Ånonsen
7. aug. 2025 - 10:05
Industritoll
