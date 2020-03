Båtgründer slått konkurs etter video-rettsmøte. Ba om korona-utsettelse, men ble ikke hørt

Selskapet Rana Båt ble startet i mars 2019 med formål om å drive med produksjon og salg av båter. Bak sto den tidligere sjefen for båtprodusenten Rana Plast, Jan-Egil Martin Pettersen. Tirsdag forrige uke ble selskapet slått konkurs.

Da Pettersen stilte opp i videomøte i Sør-Trøndelag tingrett mandag forrige uke, så argumenterte han blant annet med at korona-situasjonen har gjort det vanskelig å gjøre noe som helst for båtselskapet.

– Det er galskap å slå firmaer konkurs nå. Det ødelegger alt næringsliv i landet vårt og er helt unødvendig, skriver Pettersen i en sms før vi når ham på telefon.

– Det er småsummer det er snakk om. Jeg synes det er latterlig i disse Korona-tider. Vi kan ikke jobbe, vi kan ikke gjøre noen ting, vi sitter bare hjemme her, alt er steng, sier en frustrert Pettersen til Teknisk Ukeblad som opplyser at han sitter hjemme i karantene.

Manglende CE-godkjenning

Bakgrunnen for betalingsproblemene til Rana Båt har vært manglende CE-sertifiseringen av Rana Plast-båtene. Selskapet som produserte båtene og som tidligere het Rana Plast, ble for øvrig slått konkurs tidligere i år. Da gikk det under navnet Båtsalg AS.

I januar ble det kjent at Sjøfartsdirektoratet har utstedt tilbakekalling av to modeller fra Rana Plast: Rana 430 og Rana 540 - og alle varianter av disse modellene. Produsenten var uenig.

Pettersen mener at det ikke er noe galt med båtene, og at de fortsatt er fullstendig salgbare. Men fordi at det kun er én mann som kan godkjenne båtene, så har dette stoppet opp, fortalte han i retten ifølge kjennelsen.

«Det vil heller ikke skje noe mer så lenge situasjonen rundt Covid-19 er slik den er nå», argumenterte han i retten ifølge kjennelsen.

Gründeren fortalte at Rana Båts aktiva bestod av båter verdt omtrent 850.000 kroner og mente derfor at selskapet ikke er insolvent. Han opplyste at selskapet samlede gjeld var 250.000 kroner.

Til Teknisk Ukeblad forteller Pettersen at varelagret bestod av forskjellige båtmodeller fra Rana Plast. Planene da han startet Rana Båt, var at de skulle selge alle modellene som «gode, gamle» Rana Plast laget.

– Nå vet jeg ingenting om hva som kommer til å skje fremover. Jeg tror alt blir bare kaos, sier han.

Ba om én måneds utsettelse

Pettersen argumenterte i retten med at det ikke var noe han kunne gjøre nå, og at han trengte minimum én måneds utsettelse.

«Han viste videre til at situasjonen rundt Covid-19 gjør det vanskelig å kunne foreta seg noe som helst ettersom at både han og mange av de involverte i saken er i karantene, men at han vil kunne få ryddet opp i dette når krisen er over», skrev dommeren etter gründerens videoforklaring.

Bakgrunnen for konkurskravet mot båtgründerens selskap, var ubetalt første termin forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift, på nær 190.000 kroner. I februar ble selskapet krevd konkurs av kemneren.

– Det er ikke mye penger i disse Korona-tidene, sier Pettersen.

– Dette er helt motsatt av det regjeringen sider, som sier at de skal hjelpe til og berge norsk næringsliv, mener han.

Kemneren pekte på avisoppslag

Kemneren argumenterte for at betalingsproblemene ikke var forbigående og viste til at folk ikke lenger tør å kjøpe båtene, på grunn av flere avisoppslag om at selskapet har problemer med CE-godkjenning av båtene.

«Det ble også bemerket at det på det tidspunktet kemneren begjærte saksøkte konkurs ikke på noen måte var kjent for hverken saksøker eller saksøkte at situasjonen rundt Covid-19 ville få det omfang som det har i dag. Dette kan derfor ikke tillegges vekt», gjengir dommeren fra kemner Jan Erik Slinds forklaring.

Dommeren mener selskapet har hatt langvarige betalingsproblemer og peker på at en utleggsforretning i desember endte med intet til utlegg, altså at selskapet ikke har verdier man kan ta pant i.

I kjennelsen peker han også på at saken to ganger er utsatt, fordi båtgründerens selskap har opplyst at de ville motta penger for salg av båter, uten at dette har skjedd.

Hørte ikke på pandemi-argumenter

Gründeren fikk ikke gehør for Korona-argumentene:

«Det er mange bedrifter som sliter økonomisk grunnet Covid-19, og domstolen må vurdere om utfordringene er forbigående og knyttet til pandemien. Da konkursbegjæringen ble fremsatt var det ingen pandemisituasjon i Norge, heller ikke på tidspunktet hvor det første rettsmøtet ble holdt», skriver dommeren i kjennelsen.

Han peker også på at det eldste kravet er fra september 2019, og mener det vitner om at selskapets økonomiske utfordringer ikke kan knyttes til utbruddet av Covid-19.

Dommeren mente også at påstanden om at Rana-båtene var verd 850.000 kroner ikke var dokumentert. Han pekte på at selskapets mest verdifulle kontrakt på 600.000 var blitt hevet, fordi båten mangler CE-godkjenning.

«Slik godkjenning er et krav for at fritidsbåter skal kunne settes på markedet eller tas i bruk i EØS-land, se fritidsbåtforskriften § 7.», skriver dommeren.

Dommeren slår fast at båtgründerens selskap ikke godtgjort at selskapet er verken likvid eller har positiv balanse og åpnet derfor konkurs i selskapet.

TU har forsøkt å innhente en kommentar til saken fra kemneren i Malvik kommune, uten å lykkes.