Axios: USA, Iran og Oman nærmer seg Hormuz-avtale

USA, Iran og Oman nærmer seg en midlertidig avtale om gjenåpning av Hormuzstredet, og en kunngjøring kan komme i dag, ifølge nyhetsnettstedet Axios.

Axios siterer to regionale kilder og en amerikansk tjenesteperson på opplysningene.

De to regionale kildene sier til den amerikanske nettavisen at avtalen som diskuteres, legger opp til en 60 dagers midlertidig ordning mellom Oman og Iran i Hormuzstredet, og at denne perioden kan bli forlenget.

Den ventede avtalen vil oppfylle noen av Irans krav om større kontroll over trafikken gjennom Hormuzstredet, noe landet ikke hadde før krigen, skriver Axios.

USA har tidligere utelukket å gå med på en avtale som gir Iran kontrollen over Hormuzstredet.

Nye Trump-trusler

Qatar sa tirsdag at meklere gjør fremgang i arbeidet med å avslutte krigen mot Iran, selv om iranske myndigheter har avvist Trumps påstand om at samtaler er i gang.

Da USAs president Donald Trump gjestet Fox News sitt kveldsprogram tirsdag, sa han at forhandlingene hadde ført til svært gode diskusjoner, noe som styrket forventningene om en nær forestående slutt på den fem måneder lange krigen.

– De forhandlet hele dagen. Hormuzstredet kommer til å åpne svært snart. Hvis de trekker seg igjen, kommer de til å bli truffet veldig hardt, sa Trump til kanalen.

Trump har kommet med lignende trusler tidligere, men flere medier og politiske motstandere har pekt på at han ofte ikke setter makt bak kravene. Retorikken har også blitt fordømt av menneskerettighetseksperter, for eksempel da han i april truet med at en hel sivilisasjon kom til å dø.

Genèvekonvensjonene fra 1949 om humanitær krigføring forbyr angrep på steder som anses som livsviktige for sivilbefolkningen, likevel har Trump forsøkt å skremme med å bombe både broer og kraftverk i Iran.

Ingen toll

All innkommende skipstrafikk gjennom stredet og videre inn i Persiabukta skal følge den nordlige leden gjennom iransk farvann, ifølge Axios' opplysninger.

All utgående skipstrafikk gjennom stredet og videre ut i Arabiahavet skal følge den sørlige leden gjennom omansk farvann, koordinert med Iran, ifølge de to kildene.

Det skal ikke kreves toll eller andre avgifter i de to månedene.

FNs internasjonale sjøfartsorganisasjon (IMO) har rapportert om minst 17 dødsfall blant sjøfolk i 64 hendelser i Hormuzstredet siden krigen startet 28. februar.

Åtte skip tok seg gjennom Hormuzstredet tirsdag, ifølge vær- og skipsovervåkingstjenesten Kpler. Før krigen passerte rundt 130-140 skip gjennom stredet hver eneste dag.

Minerydding

Partene skal også innen 30 dager samarbeide for å fjerne sjøminer fra leden som går i midten av stredet.

Deretter kan denne leden bli brukt til skipstrafikk i begge retninger. Betingelsene kan nedfelles i en permanent avtale som Oman og Iran skal forhandle om senere, sier de.

De regionale kildene sier at USA har vært aktivt involvert i forhandlingene, med flere telefonsamtaler mellom president Donald Trumps utsending Steve Witkoff, Irans utenriksminister Abbas Araghchi og Omans utenriksminister Badr al-Busaidi.

Araghchi gikk i helgen i prinsippet med på avtalen, men må ha godkjenning fra Irans øverste leder Mojtaba Khamenei og Irans nasjonale sikkerhetsråd, sier de.