Autonom drone ser inn i vindmøllevinger med ultralyd

Inspeksjoner av vindmøllevinger er ofte litt av et vågestykke. Den vanlige metoden kalles «rope access», der én eller to personer fires ned fra toppen av vindmøllen via en wire – ofte i langt over 100 meters høyde.



Derfra kan teknikerne bevege seg ned langs vingen og skanne vingens indre for å detektere eventuelle strukturelle svakheter som har oppstått, med et ultralydapparat. Dette kan involvere opptil tre personer, er forholdsvis dyrt og innebærer en viss sikkerhetsrisiko.