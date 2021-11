Australia vil fortsette å selge kull i flere tiår

Australia sier at så lenge det er kjøpere, vil de selge kull. Flere enn 40 land ble enige om å fase ut kull innen få tiår under klimatoppmøtet i Glasgow.

– Vi vil ikke stenge kullgruver, og vi skal ikke stenge ned kullkraftverk, sier ressursminister Keith Pitt til den australske kringkasteren ABC.

Han hevder kullet fra Australia er blant det reneste i verden.

– Jeg vil heller at folk skal bruke australsk kull av høy kvalitet enn kull fra Russland eller Indonesia. Det vil fortsatt være et marked for kull i tiårene som kommer. Hvis de kjøper, så vil vi selge, sier Pitt.

Australia er en av verdens største produsenter av kull. 50.000 mennesker er ansatt i sektoren, og ytterligere 120.000 arbeidsplasser er avhengige av den, ifølge bransjeorganisasjonen Minerals Council of Australia.