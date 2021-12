Åtte elektriske tiltak for fremtiden

Høstens høye strømpriser har medført elektriske diskusjoner og opprør. Folk raser over høye regninger og lanserer tiltak de mener skal lempe på situasjonen. Utenlandskabler forlanges stengt, planlagte tariffer kreves skrotet og makspris innført.

Når prisen på elektrisitet øker med ti-gangeren på få måneder, er det ikke rart at det blir stort engasjement blant folk flest. For en hardt presset og tilsynelatende rådvill regjering er det ikke annet å gjøre enn å betale seg ut av uføret. Sjekker til folket fremstår som et forståelig tiltak på kort sikt. Offentlige pengebinger fylles tross alt opp i rekordtempo som følge av de uventet høye kraftinntektene.

Overraskende rask endring

Det mest overraskende er hvor fort og uventet dette skjedde. Julaften har knapt noen gang kommet raskere på kjerringa, til tross for den veletablerte analysekapasiteten i kraftbransjen.

Norges posisjon som uskyldsren og selvberget kraftnasjon er dessuten under press. Det grønne skiftet skjer nå raskere enn vi klarer å planlegge for hva angår forbruk av energi. Den hurtige endringen til det skyhøye nye nivået for strømprisen er et varsel om hvor brått endringene kan komme på oss. Denne gangen gjaldt det energimarkedene. Neste gang kan det være klima. Eller finansmarkedene. Sammenhengene dem imellom er tydelige.

Mange mulige tiltak

Uansett hva regjeringen gjør av kortsiktige tiltak, må hendelsene i energimarkedene få følger for norsk energifremtid. Situasjonen må adresseres både kortsiktig og langsiktig. Da er det flere områder som straks trenger fokus og handling: