Arbeidere sendt til legevakt etter ny gasshendelse på Melkøya

– Vi kan bekrefte at vi i natt har hatt en hendelse på Melkøya der vi har hatt utslag på gassmålere, uttaler talsperson Ellen Maria Skjelsbæk i Equinor til VG.

Det er ikke kjent om noen av de sju ble skadet.

– Målingene er under grenseverdiene for helseskadelig eksponering. Prosedyrene våre ble fulgt. Involvert personell trakk seg ut fra området og har vært på legevakten for sjekk, fortsetter Skjelsbæk.

VG skrev tidlig i juni at det har vært fire gasshendelser siden juni i fjor, og at Equinor ikke vet hva slags gass det er snakk om eller hvor den kommer fra.

Likevel har selskapet inntil nå valgt å holde byggeplassen åpen, men fredag stanser man arbeidet midlertidig.

Arbeiderne som tidligere har fått i seg gassen, har blant annet opplevd hukommelsestap, oppkast med gult slim og neseblod, skriver VG.