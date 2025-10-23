Åpnet nytt F-35-anlegg på Rygge flystasjon

Torsdag åpnet Kongsberg Aviation Maintenance Services (Kams) et nytt depot for vedlikehold av F-35-kampfly på Rygge flystasjon. Dette bygget er på 5000 kvadratmeter, har flere vedlikeholdsdokker og ligger rett ved siden av vedlikeholdsdepotet for F-135-motorene til kampflyene.

Med etableringen kan mellomtungt vedlikehold på norske F-35 gjøres i Norge. Frem til nå har det blitt gjort i Cameri i Italia.

Depotet komplementerer Forsvarets egen kapasitet til å gjennomføre brukervedlikehold på kampflybasen i Ørland.

Forsterket forsvarsevne

– Åpningen av dette anlegget på Rygge viser hvordan Kongsberg og norsk forsvarsindustri bidrar til å forsterke Norges forsvarsevne samt opprettholde kritisk flyteknisk kompetanse. Det nære samarbeidet med Forsvaret, myndigheter og industripartnere som Lockheed Martin har vært avgjørende for en rask og effektiv gjennomføring av etableringen, sier, Eirik Lie, administrerende direktør i Kongsberg Defence & Aerospace, i en pressemelding.

– Dette anlegget er mye mer enn bare en ny bygning. Den representerer en strategisk investering i nasjonal sikkerhet, sier Marte Gerhardsen, statssekretær i Forsvarsdepartementet, som stod for den formelle åpningen av depotet.

– Kompetanse i industrien bygges, og den operasjonelle beredskap for våre kampfly økes. Gjennom anskaffelsen av F-35 har Luftforsvarets kampkraft økt vesentlig og styrket vårt bidrag til allierte og Nato. Med dette anlegget tar vi et nytt steg med å vedlikeholde, utvikle og ikke minst opprettholde F-35s kapasitet her i Norge. Norges forsvarsevne vil bli styrket som følge av denne etableringen.

Kapasitet og arbeidsplasser

Ifølge Gro Jære, direktør i Forsvarsmateriell, sikrer depotet større nasjonal kontroll over vedlikeholdet av F-35 og økt kapasitet for fremtiden, ikke bare for oss selv, men også andre, potensielle brukernasjoner.

Til sammen skal Kams' to depoter på Rygge ha mer enn 200 ansatte når de er i full drift.