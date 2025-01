Analytiker: EU må slå tilbake mot tekgigantene

EU må reagere og slå langt kraftigere tilbake, sier Georg Riekeles, som er nestleder i tankesmia European Policy Research (EPC) i Brussel, til NTB.

– Musk har startet en informasjonskrig som handler om å bryte ned europeiske demokratier, slår han fast.

– Han bygger opp løgner og konspirasjoner og sprer dem til millioner av følgere. I mine øyne er det en bevæpning av sosiale medier. Og det nye er at det ikke lenger er Russland eller andre autoritære regimer som gjør slike ting. Det er Musk. En amerikansk statsborger og verdens rikeste mann, en person som er på vei mot en fremtredende rolle i den amerikanske administrasjonen.

– Dette fordrer en sterkere respons fra europeisk side. Vi er akkurat nå i et sannhetens øyeblikk: Er vårt regelverk, vår lovgivningsevne og vår evne til å forsvare demokratiet reelle eller ikke? spør Riekeles.

Strammer seg til

Det er bare fire dager til Donald Trump inntar Det hvite hus. Men allerede før innsettelsen har kampen strammet seg til mellom EU og Elon Musks X og Mark Zuckerbergs Meta.

Begge har posisjonert seg nær Trump i håp om støtte mot EU og unionens nye lover på tekområdet – Digital Markeds Act (DMA) og Digital Services Act (DSA).

Sistnevnte vil gjelde for alle plattformer fra 17. februar. Brudd på disse kan betyr bøter i milliardklassen for tekgigantene, opptil seks prosent av omsetningen.

EU har allerede gitt Meta en bot på 1,2 milliarder euro, drøyt 14 milliarder kroner, for brudd på personvernreglene, noe Zuckerberg ikke har tatt lett på. Blant annet har han kommet med beskyldninger om at EUs nye lover er ren sensur.

I forrige uke ba Zuckerberg Trump om å komme plattformene til unnsetning mot EU-sanksjoner.

Les også Bye-bye, Tesla

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold AI-boomen krever ny lagringsarkitektur: – Tradisjonelle systemer bremser bedriftene

Haglet med innlegg

De siste ukene har det haglet med innlegg fra Musk på meldingstjenesten X som er i grenseland for DSA, som blant annet pålegger plattformene å sikre at de ikke sprer desinformasjon.

Blant annet har Musk blandet seg inn i europeisk politikk, med harde angrep på Storbritannias statsminister Keir Starmer og utilslørt støtte til ytre høyre-partier som AfD i Tyskland, ifølge Guardian som har laget en liste.

Med Donald Trump i ryggel har Elon Musk gått til angrep mot både EU og flere europeiske politikere på sin egen plattform X. Foto: Brandon Bell/AP/NTB

Som NTB tidligere har omtalt, har Musk heller ikke holdt seg for god til å spre en falsk nyhet om statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

EU-kommisjonens talspersoner har prøvd å berolige pressefolk i Brussel med å slå fast at EUs lovgivning skal følges, uansett hvem det gjelder.

Kommisjonen nøler

Sist helg postet EUs kommissær for det digitale området, finske Henna Virkkunen, denne meldingen på X:

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonse Trer frem med omstilling som innstilling

– Sosiale medier spiller en stor rolle i folks dagligliv, men de er også enormt viktige sosialt og økonomisk og påvirkningsmessig. Vår jobb er å sikre at rettighetene til Europas innbyggere blir respektert og at våre lover blir fulgt.

Likevel har det festet seg et inntrykk av at kommisjonen nøler med å komme med en reaksjon mot X. I stedet har kommisjonen vist til en pågående gransking – som ble igangsatt for over ett år siden.

Det er bekymringsfullt, mener Riekeles.

Les også Musk og Putin snakket sammen – Musk snudde om Ukraina

– Kan ikke fortsette

– Musk respekterer ikke DSA. Han har gjort X til en plattform for massemanipulasjon. Og det virker som om vi ikke har noe å si om det i det hele tatt. Det kan ikke fortsette slik, for det kommer bare til å bli vanskeligere, sier han.

– EU burde vært raskere og modigere og tydeligere i implementeringen av DSA, slår han fast.

Flere tror at EUs tilbakeholdenhet kan skyldes frykt for hvordan Trump vil reagere. Tidligere denne uka erkjente to EU-diplomater overfor Financial Times at situasjonen er kinkig – for å si det mildt.

– Det kommer til å endre spillereglene helt når disse tekoligarkene er så tett på Trump og bruker det til å presse oss. Så mye er i lufta akkurat nå, sier en av dem.

Reviderer saker

Ifølge diplomatene er EU-kommisjonen nå i gang med å revidere alle pågående saker rundt DSA-loven.

– Musk vet dette. Og når han kjører så hardt, handler det om å prøve å tvinge EU og Europa i kne og si «Du kan ikke regulere meg», sier Riekeles.

Også det danske EU-parlamentsmedlemmet Christel Schaldemose mener kommisjonen handler for langsomt.

– Det nytter jo ikke dersom det tar opp til år å undersøke om en plattform har brutt reglene opp mot det tyske valget, når valget er om en måned, sier hun til den danske avisa Politiken.