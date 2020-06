Analyse: Tette tidsrammer kan sette energiøyer under press

Danmark må utvide med vindkraft til sjøs - mye vindkraft. Den danske regjeringen foreslo 20. mai i sin klimaplan to energiøyer med til sammen 4 GW vindkraft tilkoblet, og denne uken, sammen med en rekke partnere, kunne Ørsted snakke om et gigantisk drivstoffproduserende anlegg, som de vil bygge et sted i Stor-København som så skal forsynes ed strøm fra en av disse energiøyene. Det hele kan virke skremmende. Idéen er