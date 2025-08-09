Abonner
Amerikanske bombefly i Norge – skal trene med norske styrker

Lørdag landet flere amerikanske B-1B Lancer ved Ørland flystasjon i Trøndelag.

Amerikanske B-1B Lancer bombefly landet lørdag på Ørland hovedflystasjon. Bildet ble tatt da de øvde i Norge i 2021.
Amerikanske B-1B Lancer bombefly landet lørdag på Ørland hovedflystasjon. Bildet ble tatt da de øvde i Norge i 2021. Foto: Ole Martin Wold/NTB
NTB
9. aug. 2025 - 15:54

Det er ikke første gangen disse flyene fra Dyess Air Force Base i Texas i USA har trent med utgangspunkt fra Ørland. Første gangen var allerede tilbake i 2021.

I Norge vil flybesetningene gjennomføre en serie av alliert-ledede treningsoppdrag der de vil øve på flere forskjellige typer oppdrag, sammen med norske og allierte styrker.

– Dette vil sette oss i stand til å trene som vi kjemper, integrert med våre allierte i Nato, klare og tilpasningsdyktige, forteller sjefen for den amerikanske styrken, oberstløytnant Eric Alvarez ved 345 Bomb Squadron i en pressemelding fra Luftforsvaret.

Oberstløytnant Tom Christiansen, fungerende sjef for 132 luftving på Ørland, forteller at det er en stor glede å ta imot styrken fra USA.

– Denne type trening gjør oss bedre rustet til å takle det som eventuelle utfordringer og vi får integrert oss sammen med en strategisk kapasitet.

Evenes 20250522. NATO-sjef Mark Rutte besøker Norge der han møter Jonas Gahr Støre. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB
Forsvar
