Alle om bord omkom da et Boeing 737 styrtet like etter avgang i Iran

Samtlige 176 om bord omkom da et Boeing 737-800 fra Ukraine International Airlines styrtet like etter avgang onsdag morgen.

Passasjerflyet var på vei fra Imam Khomeini lufthavn sørvest for Teheran til Kiev i Ukraina, under navnet Flight PS 752. Flyet tok av klokka 06.12 lokal tid, og havarerte kun få minutter senere.

Redningsarbeidere på ulykkesstedet der et B737-800 styrtet i Iran onsdag morgen. Foto: IRAN PRESS

Der tok det fyr og den kraftige brannen i et fly med mye drivstoff i tankene hemmet redningsarbeidet.

Ingen overlevende

Reuters siterer iransk statlig tv på at flyet skal ha hatt tekniske problemer, uten at det kommer fram hva denne informasjonen baserer seg på.

Det verserer også ubekreftede videoopptak som skal vise at flyet brant allerede før det havarerte. Det vil alltid være mange spekulasjoner rundt flyulykker, men dette er et spesielt tilfelle ettersom styrten skjedde kun noen timer etter at Iran angrep amerikanske militærbaser i Irak.

Det har også kommet ulik informasjon om hvor mange som befant seg i flyet. Det siste er at det var 167 passasjerer og en besetning på ni. Ingen av dem overlevde.

Relativt nytt fly

Skjermdump fra Flightradar24. Foto: Flightradar24

Flightradar 24 mottok de siste ADS-B-dataene fra flyet da det var i ferd med å klatre ut i vestlig regning fra flyplassen.

Flyet er et Boeing 737-800 med registrering UR-PSR som ble levert fra fabrikken i USA i juni 2016.

Ukraine International Airlines ble stiftet i 1992 og har en flåte på 26 Boeing 737, i tillegg til fem langdistansefly (B767/777) og sju Embraer E190 kortdistansefly.

Selskapet flyr ikke til Norge, men blant annet både til Stockholm og København.