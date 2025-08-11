Abonner
Bygg

Airthings må si opp en tredjedel av de ansatte

Det norske teknologiselskapet må si opp en av tre ansatte innen året er omme.

Denne sommeren har bydd på flere store endringer for teknologiselskapet.
Denne sommeren har bydd på flere store endringer for teknologiselskapet. Foto: Airthings
Guste Gecaite
11. aug. 2025 - 12:11
AirthingsByggIndustri
