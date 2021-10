– Å fjerne opprinnelsesgarantiene vil gjøre det dyrere for norske bedrifter

Den nye regjeringen vil fjerne ordningen med opprinnelsesgarantier for strøm. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) sier til Montel at Norge skal frasi seg retten til å utstede opprinnelsesgarantier, og at ordningen har hatt «perverse effekter i Norge, hvor praktisk all norsk kraft er regnet som ren».