230 meter høy vindmølle kollapset i Nord-Sverige

En 230 meter høy vindmølle kollapset lørdag kveld ved tettstedet Jörn i Skellefteå kommune. Hele tårnet ga etter og krasjet i bakken.

– Jeg har aldri hørt at dette har hendt før i Sverige, sier Maria Röske i vindkraftselskapet WPD til lokalavisen Norran.

Aldermyrberget Vindkraftpark er under bygging og skulle etter planen settes i drift i desember. Anleggsområdet er avsperret og ligger ikke i nærheten av bebyggelse. Det oppsto ingen lekkasje i forbindelse med kollapsen.

– Må være en konstruksjonsfeil

Hendelsen skjedde i 21-tiden lørdag kveld. Ingen var på jobb, men det kollapsede vindmølletårnet ble oppdaget av en som skulle brøyte på området. Brøytebilsjåføren var så nær anlegget at han hørte at tårnet traff bakken.

Jörn ligger 6 mil nordvest for Skellefteå, omtrent på breddegrad med Brønnøysund. Skjermbilde: Google maps

Andre, som hørte fallet fra lengre avstand, beskriver lyden som et tordenvær.

Vindkraftverket består av 17 turbiner fra den danske vindmølleprodusenten Vestas. Det er Vestas som nå skal utrede ulykken.

– Jeg skal ikke spekulere, men det må være en konstruksjonsfeil, tenker jeg. Men det er dette man skal utrede, hvordan dette kunne skje. Vindkraftverk er jo ikke noe nytt, det er jo tusenvis av vindturbiner i Sverige, sier Röske til Aftonbladet.

Vestas vurderer å skjære ned tårnet

Til TV4 sier hun at hun ble sjokkert da hun fikk nyheten søndag morgen.

– Det tror jeg hele bransjen er. Dette er noe som ikke skal skje. Nå må Vestas komme til bunns i hvordan det kunne skje. Vi håper på svar i løpet av noen uker, sier Röske.

Men det kan ikke Vestas love

– Det er mange forhold som spiller inn, og før vi går inn i møllen skal vi eksempelvis ha noen til å vurdere om det er sikkert, eller om tårnet må skjæres ned først. Det er litt omstendelig, men det er viktigere å gjøre det riktig enn raskt, sier kommunikasjonssjef Anders Riis i Vestas til Finans.dk.

Har ikke mistenkt sabotasje

Vestas har installert alle de 17 møllene av typen V150 (4,2 MW) i vindparken, som har totalt 72 MW kapasitet. Den første vindturbinen ble satt i gang i august, og fram til hendelsen i helgen var seks turbiner i drift.

På spørsmål fra TV4 sier Maria Röske at hun ikke har tenkt på om sabotasje kan ligge bak hendelsen, og at hun virkelig håper det ikke er tilfelle.

Röske sier at de så langt ikke har grunn til å tro at dette er en konstruksjonsfeil som angår alle tårnene, men at ingen turbiner settes i drift før man vet årsaken til hendelsen.