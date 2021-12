212CD skal kunne navigere neddykket i ukevis: Har valgt sensorer til nye ubåter

I sommer bestilte Tyskland og Norge felles ubåter fra det tyske verftet Thyssen Krupp Marine Systems (tkMS). 212CD-bestillinga er den største enkeltkontrakten noen gang for Forsvaret, med en kostnadsramme på 45 milliarder kroner.

Etter kontraktsigneringen i juli skal nå de tekniske løsningene som besvarer tyske og norske krav presenteres.

Den neste store milepælen i prosjektet er «preliminary design review» (PDR), som etter planen skal være klar mot slutten av 2022. Her skal tilbudet fra verftet verifiseres og dokumenteres.

Nå begynner flere av løsningene å sive til overflata. Tirsdag melder Kongsberg-gruppen at de er valgt som leverandør av aktiv sonar samt kartleggings- og navigasjonsteknologi til ubåtprogrammet.

Lange perioder neddykket

–Teknologileveransen består av sonaren SA9510S MkII for minedeteksjon og navigasjon, og et bunn-navigasjonssystem som benytter EM2040 Mil og EA640 ekkolodd (svingere), opplyser selskapet.

Det har vært klart lenge at det selskapet kta Naval Systems, som Kongsberg-gruppen eier sammen med tkMS og deres datterselskap Atlas Elektronik, skal utvikle og levere kampsystemet Orcca for 212CD. Den norske andelen av denne kontrakten er verdt 3,8 milliarder kroner.

Ifølge Kongsberg vil sensorene gi bunndata inn for terrengkorrelasjon til Orcca-navigasjonssystemet som er utviklet av kta for sikker navigasjon i lengre perioder når ubåten er i operasjon under havoverflaten.

Nøyaktig hvor lenge, det vil si hva slags krav Norge og Tyskland har stilt til utholdenhet, har vi ikke lykkes med å komme til bunns i. Men til sammenligning kan 212A være neddykket i nesten tre uker før den må opp og snorkle.

212CD blir 16-17 lengre, og ifølge informasjon fra Forsvarsmateriell skyldes den økte størrelsen skyldes stealthskroget og plassbehov for et framdriftsarrangement som kan sørge for rekkevidden og utholdenheten det er behov for.

Orcca-illustrasjon. Foto: kta Naval Systems

Lang erfaring

– Orcca blir med dette det sikreste og mest anvendelige systemet for konvensjonelle ubåter, hvor operatøren kan gjøre en enhetlig analyse fra en rekke om bord-systemer for en rask og kvalifisert beslutning via én multifunksjonskonsoll, skriver selskapet.

Der legger det til at avtalen er en ny bekreftelse på at deres kunnskap på undervannsakustikk og tidligere erfaring er verdensledende både til det kommersielle markedet og forsvarsmarkedet.

Det nye kampsystemet vil bygge videre på mange tiårs erfaring i Kongsberg og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

«Multi Sensor Ildledningssystem» (MSI -70 U) for Kobben-klassen var utviklet av FFI og Kongsberg, med noen ideer fra USA. Med dette kunne man kombinere data fra periskop, radar, samt passiv og aktiv sonar. For Ula-klassen ble det stilt som krav at ildledningssystemet måtte kunne følge og angripe flere mål samtidig.

Kongsberg og FFI startet i 1982 utviklingen av MSI-90U for Ula-klassen som ble levert i perioden 1989-1992. Denne er senere erstattet av MSI-90U Mk 2 «Submarine Combat Management System» (CMS). De ti 212A-ubåtene som Tyskland og Italia har fått levert benytter for øvrig også MSI-90U, de to siste italienske har andre generasjon.