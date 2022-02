20 år etter at utviklinga startet skal Nammo levere de første nye skulderfyrte rakettene

Like før jul kunne Nammo feire at de hadde vunnet den største kontrakten i selskapets historie.

Ikke overraskende var kunden USA, mens produktet var rakettvåpenet M72.

20. desember meldte det amerikanske forsvarsdepartementet at de hadde tildelt Nammo en såkalt IDIQ-kontrakt («Indefinite Delivery/Indefinite Quantity») som går over fem år og er verdt inntil en halv milliard dollar.

Nå er det første avropet innenfor denne rammeavtalen gjort.

Leveranser neste år

USA og Nammo har inngått en avtale om M72 «Fire-From-Enclosure» (FFE) og tilhørende treningsutstyr for 96,9 millioner dollar, tilsvarende rundt 850 millioner kroner.

Produksjonen skal foregå hos datterselskapet Nammo Defense Systems i Mesa like øst for Phoenix i delstaten Arizona, og leveransene starter i 2023.

– Det har tatt oss 19 år å utvikle teknologien som gjør at det skulderfyrte våpenet kan skytes fra et lukket rom. Det viser verdien av vårt gode og langsiktige utviklingsarbeid på begge sider av Atlanteren. Jeg tror neppe noe annet våpen i US Army er blitt utsatt for tøffere testing enn vår M72, opplyste konsernsjef Morten Brandtzæg til Teknisk Ukeblad i desember.

«Fire From Enclosure»-testing. Foto: Nammo

Videreutvikling

M72 LAW («lightweight antitank weapon») ble tatt fram som et nærpanservern med rekkevidde på kun et par hundre meter. Det er et éngangsvåpen i kaliber 66 mm uten styringssystem.

Nammo produserer M72 hjemme på Raufoss også, noe de har gjort siden 1966. Siden den gang er våpensystemet oppgradert flere omganger med blant annet nye siktemidler og ny ammunisjon.

FFE, som USA nå har bestilt, er ett eksempel. Amerikanerne skal ha M72 A8, beregnet på lettpansrede kjøretøy og betongbygg, og M72 A10, beregnet på å ødelegge bygninger og befestninger.

M72 FFE A8 og A10. Foto: Nammo

Det norske forsvaret bruker i dag M72 ASM RC («Anti-Structure Munition Reduced Caliber») med 42 mm-raketter. Andre eksempler på nyutviklede versjoner er M72 EC («enhanced capacity»), som skal være i stand til å penetrere 450 mm panserstål (RHA), mens den nyeste ammunisjonen, E11 med luftsprengning («airburst») og en rekkevidde på rundt 800 meter, etter planen skal være klar i løpet av et par år.

Nammo jobber også med ytterligere en videreutvikling, der det det vanligvis skulderfyrte våpenet i stedet monteres på droner eller våpenstasjoner og fjernavfyres.