1150 fartøy står fast ved Hormuzstredet, ifølge rapport

Stengingen av stredet er «uten sidestykke» og skaper uro om framtiden for den globale skipsfarten, ifølge forsikringsselskapet.

«Selv om en avtale mellom USA og Iran skulle holde og stredet åpnes fullt ut, vil det kreves sterke garantier for sikker passasje med internasjonal støtte, særlig dersom trafikken skal tilbake til tidligere nivåer på opptil 140 fartøy per dag», skriver Allianz i en ny rapport.

Samtidig understreker forsikringsgiganten at «det virkelige problemet» for rederier under konflikten har vært å håndtere risikoen for mannskapet og fartøyene, snarere enn forsikringsspørsmål.

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Mange norske skip

De siste dagene er det blitt hevdet at enkelte fartøy, både containerskip og tankskip, har begynt å seile gjennom Hormuzstredet igjen – om enn på betydelig lavere nivåer sammenlignet med før konflikten brøt ut.

Ifølge NTB var det 19. juni rundt 20 norsk-tilknyttede skip som fortsatt sto fast i Persiabukta, og Rederiforbundet sa at det var all grunn til varsomhet.

– Farlig presedens

Konflikten ved Hormuzstredet kan skape ringvirkninger, advarer Allianz.

– Stengingen av Hormuzstredet setter en farlig presedens og reiser spørsmål om den langsiktige framtiden for denne og andre kritiske flaskehalser, sier Rahul Khanna, som er leder for rådgivning om marin risiko i selskapet.

Flere aktører i skipsfartsbransjen sier til Financial Times at de trolig vil investere mer i alternative ruter, fordi Iran nå har vist at landet kan kontrollere Hormuzstredet.

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik