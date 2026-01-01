111 døde på norske veier i fjor – samferdselsministeren er bekymret

111 mennesker mistet livet i trafikken på norske veier i 2025. Det er 24 flere enn året før, og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier han er bekymret for utviklingen.

– Det er altfor mange som mister livet på veiene våre, og jeg er veldig bekymret for den utviklingen vi ser, sier Nygård.

Foreløpige tall fra Statens vegvesen viser at 111 personer omkom i trafikken i 2025, mot 87 i 2024. Vegvesenets ulykkesanalyser peker på høy fart, rus, uoppmerksomhet og risikofylt atferd som gjentakende årsaker til dødsulykkene.

Av de 111 omkomne var 94 menn og 17 kvinner. Sommermånedene juni og juli var de mest dødelige i trafikken.

Også antallet hardt skadede er høyt. De endelige tallene er ikke klare, men Statens vegvesen anslår at det samlet var over 600 drepte og hardt skadede i trafikken i 2025.

Unge menn overrepresentert

23 personer under 24 år mistet livet i trafikken i fjor, åtte flere enn året før. Ifølge Statens vegvesen er ungdomsulykker i stor grad et mannsproblem. Unge bil- og MC-førere er sterkt overrepresentert i ulykker knyttet til høyrisikoatferd.

Motorsyklister er betydelig overrepresentert i ulykkesstatistikken med 24 døde. Det er fire flere enn i 2024.

– Det er brutalt når noen dør på veien. Det er tragisk når unge mennesker med hele livet foran seg går bort. Vi må gjøre mer for å nå ut til unge menn, og vi er nødt til å få snudd utviklingen, sier Nygård.

– Det er for mange som dør i trafikken, og jeg er ikke fornøyd med at ulykkestallene øker, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

Hun mener vi har et «gutteproblem».

– Unge gutter som kjører altfor fort og har annen særlig risikofull atferd. Og så har de med seg flere i bilen. At de unge guttene tar store sjanser både på egne og andres vegne kan vi ikke akseptere. De mangler kjøreerfaring, kjører eldre biler og mister kontrollen oftere enn eldre førere.

Flere myke blant de omkomne

Også blant myke trafikanter var 2025 et mørkt år. Totalt mistet 23 fotgjengere, syklister og elsparkesyklister livet på norske veier. Det er en klar økning fra de to foregående årene, da henholdsvis 13 og 12 omkom.

11 syklister omkom i trafikken. Man må ti år tilbake i tid for å finne like høye tall.

– Vi er helt avhengige av at folk sykler og går mer dersom vi skal nå målene for transportsektoren. Da må det være trygt. Jeg er bekymret for at såpass mange myke trafikanter mistet livet i fjor, sier samferdselsministeren.

Nullvisjonen ligger fast

Nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadede i trafikken ligger fast og har vært grunnlaget for trafikksikkerhetsarbeidet siden 2001. I Nasjonal transportplan 2025–2036 er målet at det innen 2030 maksimalt skal være 350 drepte eller hardt skadede, hvorav maksimalt 50 drepte.

En ny nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei for perioden 2026–2029 er nå sendt på høring hos Statens vegvesen. Endelig plan skal foreligge innen 1. mars 2026.