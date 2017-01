Visste du om disse to smarte løsningene for isolering av hus?

DNTs hytte på Høgevarde er værutsatt og ligger langt utenfor allfarvei. Foto: Paal-Andre Schwital

Som den nest høyeste toppen på Norefjellplatået i Buskerud er Høgevarde et værutsatt sted. Bitende vintervind river i veggene på turistforeningens populære hytte, mens det på innsiden er lunt, trygt og varmt for fjellvandrerne.

At det er varmt og godt på innsiden kommer ikke minst av god isolasjon på utsiden. Da DNT bestemte seg for å bygge den nye turisthytta valgte de et helt nytt isolasjonssystem som kan bygges nesten uten kuldebroer. Det heter Glava Pluss, og er rett og slett stendere laget av glassull. Systemet er enkelt å isolere med og gjør at huset får kontinuerlig isolasjon utvendig, med betydelig mindre kuldebroer.

– Da får du en meget høy isoleringsevne, forteller Henrik Norland, produktsjef for bygg i Glava.

Bindingsverksystem av glassull

Glava Pluss er bindingsverk bestående av glassull, med en pålimt treverk på én eller to sider. Denne fjerner nesten alle kuldebroer, og lar deg etterisolere uten å tape areal. Her fra Høgevarde. Bilde: Glava

Kuldebroer, altså bygningselementer som leder varmen vekk fra den varme sonen, kan være vanskelig å unngå. En gjennomgående stender i tre, selv med isolasjon tett inntil på begge sider, er fremdeles en kuldebro. Det er mye areal som forblir uisolert og direkte utsatt for vær og vind.

Glava Pluss består av trykkfast glassull med pålimt treverk. Stenderen monteres på veggen, isoleres og vindtettes, før du fester kledningen. Denne treverk-sandwichen fjerner kuldebroen, og hele veggen får langt bedre isolasjonsevne.

– Glavas fasadesystemer er veldig godt egnet for både nybygg og rehabilitering, og finnes i tykkelser fra 5 til 30 centimeter, forteller Norland

Isolasjonssystem for økt bokomfort

Fem tegn på dårlig isolasjon Det tar lang tid å varme opp huset om vinteren Det trekker fra vinduer når det blåser utendørs Det er kaldt på gulvet, selv når huset ellers er varmt Om vinteren rimer det på ytterveggen der stenderne er Det former seg istapper langs taket om vinteren Se hvordan du kan forbedre isolasjonen »

Turen opp til Høgevarde er lang, og alle materialene til DNT-hytta måtte fraktes opp med tråkkemaskin med henger. Med på lasset lå de to typene stendere Glava leverer: Den ene har treverk på én side, for montering mot trevegg, mens den andre typen har treverk på begge sider for montering rundt vinduer og andre åpninger.

Vel fremme startet raskt monteringsjobben, der Pluss-stenderne ble skrudd opp vertikalt, og rommet mellom dem fylt med vanlige Proff-plater. Med isolasjonen på plass stod utbyggeren fritt til å velge kledning, og kunne enkelt trekke elektrisk anlegg skjult i veggen.

– Denne løsningen er enkel å håndtere sammenlignet med tradisjonell utforing, sier Norland.

Få mer ut av isolasjonen

Etterisolering med de spesielle veggplatene gjøres tett-i-tett, og holdes fast med små plastfester. Foto: Paal-André Schwital

Rundt om i landet står tusenvis av bygg fra en tid da forskriftskravene til isolering var vesentlig lavere enn nå. For hus fra 60- og 70-tallet lønner det seg å oppgradere med bedre isolasjon. Det er mye å hente på å etterisolere når kledningen først skal skiftes, og med Glavas nye fasadeløsninger er det nå blitt enda enklere og rimeligere å gjøre eldre hus mer energieffektive.

– Ofte blir det valgt hybride løsninger, enten kun skifte av kledning eller 50 mm etterisolering. Det gir ikke full effekt, men dekker kun minimumskravene, sier Norland.

Et alternativ til Glava Pluss-stenderne er egne veggplater for fasaden, som festes tett-i-tett over hele ytterveggen. Disse minimerer også kuldebroer. Systemet festes enkelt mot veggen med avstandsholdere i plast

Fasadesystemer som dette gir en optimal løsning for tilleggsisolering av veggen. De nye fasadeløsningene gir en fasade optimal isolasjonsevne og minimalt med kuldebroer.

Bedre isolasjon, tynnere vegger

På Glavas to fabrikker i Norge produseres det glassull i store mengder. Tidlig i produksjonsprosessen er glassullen samlet til en løs, hvit masse, før den herdes i en spesiell ovn og blir gul. Foto: TU Story Labs

Å isolere for norske forhold handler til syvende og sist om å sørge for at vegger, tak og gulv isoleres med produkter som har så høy varmeledningsevne som mulig. Glass har gode egenskaper her, samtidig som det er lett å smelte. Når det er smeltet, blir det mykt og elastisk.

Samtidig er det slik at stillestående luft isolerer bedre enn luft som flytter på seg. Jobben til glassullen er derfor å holde luften stillestående.

Veggplatene er produsert med høyere tetthet enn standard for å øke formfastheten ved montering.

Siden veggplatene har en særs god isoleringsevne sammenlignet med tradisjonelle plater, og har langt færre kuldebroer, trenger man kun 98 mm isolasjon for å oppnå samme effekt som 150 mm med tradisjonelle metoder ville gitt.

– Det er er uproblematisk å bo i huset mens arbeidet pågår. Samtidig er det veldig raskt og enkelt å montere, sier Norland.

Bra for huset ditt, bra for miljøet

Monteringen av et isoleringssystem går raskt og enkelt for seg. Foto: Glava

Glassullen består stort sett av glass og noen andre litt hemmelige ingredienser. Kombinasjonen gir Glava helt egenstående isoleringsegenskaper, og bruker stort sett resirkulert materiale.

– Faktisk består opptil 70 prosent av sluttproduktet av resirkulert glass. Det i seg selv er miljøvennlig, og å smelte resirkulert glass krever samtidig mindre energi enn å smelte sand og de andre hovedkomponentene i et nytt glass, sier fabrikksjefen i Glava, Jan Dag Aaen.

Med evne til rask omstilling og innovasjon, går det raskt mellom hver produktutvikling. Standardisolasjonen Glava Proff 34 har jevnt og trutt fått forbedret isolasjonsevne de siste årene, og selv et så nytt produkt som systemet Glava Pluss utvikles jevnlig, senest med smartere festeanordning. Hvert hakk oppover på isoleringsevnen, kombinert med nye systemer som gjør monteringen lettere, betyr at terskelen for å både spare penger og øke bokomforten blir stadig lavere.

